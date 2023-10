Vuoi evitare il raffreddore e l’influenza quest’autunno? Allora fai questo a tavola ogni giorno

Contro raffreddore ed influenza ecco i trucchi che possono fare la differenza: a tavola per nutrire il tuo sistema immunitario

Essere consapevoli di quello che mangiamo per poter stare meglio fisicamente ed evitare influenza, raffreddore o comunque malanni di stagioni. Ecco che è possibile stare meglio anche solo mangiando in modo sano.

Ci sono tantissimi alimenti che possono compromettere il nostro organismo, cibi che concorrono all’insorgenza di patologie anche gravi come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e metaboliche. Siamo quello che mangiamo e facciamo.

Per quest’ultimo aspetto è necessario sottolineare che condurre una vita all’insegna dello sport, quindi con attività all’aperto o in palestra, curarsi del proprio spirito con relazioni sane e poco stress e non fumare né bere né fare uso di sostanze stupefacenti può fare la differenza. Ma non è solo questo.

La medicina viene dalla tavola: ecco come si possono evitare raffreddore e influenza

Per scongiurare raffreddore e influenza è necessario andare a fortificare il sistema immunitario. Una delle principali minacce per delle difese immunitarie forti è proprio un’alimentazione sbagliata. Per questo bisognerebbe scegliere sapientemente il da farsi.

In primis, bisognerebbe fare il pieno di vitamine, andando ad introdurre quegli alimenti che sono pieni di questi alleati della nostra salute. Ecco che si potrà optare per cereali, broccoli, spinaci e frutta secca e uova per fare il pieno di vitamina B, B6 e B12.

La vitamina A, anch’essa benefica per il sistema immunitario, si ritrova in tutto ciò che ha una colorazione giallo o arancione. Quindi carote, zucche (mut have di stagioe) pomodori e frutta a foglia verde.

Importantissima la vitamina C, un vero e proprio portento per le difese immunitarie, è possibile assimilarla tramite peperoni, prezzemolo, rucola cime di rapa, kiwi, broccoli.

Antiossidante e rinforzante del sistema immunitario è anche la vitamina E che è contenuta nell’olio extravergine di oliva, di girasole, mais, arachidi, frutta secca, in particolare.

Oltre alle vitamine, bisognerebbe evitare tutti quegli alimenti industriali, poveri di macronutrienti e ricchi di grassi idrogenati e di zuccheri, nonché additivi e conservanti che non fanno altro che fare del male al nostro organismo e concorrono all’abbassamento delle difese immunitarie. Meglio limitare anche l’introduzione di prodotti da forno, carni rosse, cibi processati come i salumi, formaggi eccessivamente grassi. Seguire un regime alimentare bilanciato che possa davvero far sentir meglio. Alla base frutta e verdura, cereali integrali e non carboidrati fatti con farine raffinate, carni magre e bianche e pesce azzurro.

I grassi da prediligere sono quelli che derivano dal pesce (come il salmone) e da oli vegetali, come l’olio extra vergine di oliva. Mai dimenticare l’importanza dei probiotici (contenuti in yogurt, kefir, eccetera) e i prebiotici (cipolla, porro, fagioli, ecc.).