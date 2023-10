Il paradiso in terra esiste | Alla scoperta di una isola conosciuta da ben pochi

Viaggiare è una passione che molte persone hanno e desiderano fare per lavoro, solo così si possono scoprire molti posti nuovi e mai visti.

Molti sono gli angoli della terra mai visti dalle persone e mai esplorati per via della fitta vegetazione, lo spazio troppo ampio ed anche il rischio di trovare degli animali mai visti e che possono essere quasi estinti oppure troppo pericolosi da affrontare, in ogni caso esistono anche posti come isole e spiagge non accessibili all’uomo appunto per proteggere la fauna e soprattutto la flora.

Posti come la spiaggia dalla sabbia rosa e anche quelle nere sono davvero bellissime da vedere dal vivo, solo che non più accessibili perché tutti vogliono il ricordo di quel posto togliendo la sabbia appunto. Anche se la maggior parte dei posti è aperto al turismo bisogna sempre rispettare le regole del luogo e non dare fastidio agli animali che possono esserci, anche evitare di dar cibo non adatto a loro e anche cercare di catturarli, la normativa sugli animali esotici è abbastanza chiara.

Anche rovinare piante ed alberi oppure sporcare il luogo protetto potrebbe essere un reato davvero caro e a rischio di multa, quindi attenzione a quando e dove si viaggia. Se poi andiamo all’estero potremmo scoprire molto di più che la semplice capitale o negozi tipici adatti al turismo, ad esempio spiagge ed isole che solo gli abitanti del posto conoscono e lasciano l’ambiente così protetto.

Dove si trova l’isola chiamata “Paradiso in terra?”

Pure un posto come la Turchia ha delle isole che appartengono al paese e questa in realtà è molto più famosa dato che compare persino nell’Iliade, infatti si narra che era il luogo da cui è partito il cavallo di Troia per conquistare la città con l’inganno grazie all’ingegno di Ulisse; divenne di dominio turco solo nel 1923; è un’isola abitata da circa 500 persone e ogni giorno ospita molti turisti per una gita di un solo giorno. Si possono notare ancora nello stile delle case la vera origine greca e hanno preferito lasciarle così, questo posto si chiama Bozcaada.

Per la bellezza incontaminata del posto è stata paragonata alle Maldive, solo che l’acqua della spiaggia è molto fredda durante tutto l’anno, per fortuna ci sono altre attrazioni come la visita al Castello di Bozcaada ed anche il museo; questo posto si trova a mezz’ora dalla terraferma nella parte nord-orientale del Mar Egeo, ed è davvero un ottimo posto per passarci un week end, infatti gli hotel fanno pagare circa 35 lire turche.