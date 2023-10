Belen Rodriguez, spunta il vecchio provino per Che tempo che fa: giovanissima e bellissima

Era giovanissima quando ha fatto il provino per la trasmissione Che Tempo Che Fa, Belen Rodriguez nel vecchio video è uno schianto.

Sempre splendida e in forma smagliante Belen Rodriguez conquista tutti ogni volta che si mostra, per i suoi affezionati e tantissimi fan è impossibile resistere di fronte al su fascino e alle sue forme da paura. Il tempo passa ma per lei sempre essersi fermato, da qualche settimana ha spento 39 candeline ed è sempre più attraente e seducente.

Negli anni la splendida showgirl e conduttrice argentina è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, conquistando non poco successo. L’abbiamo vista al timone di programmi come Tu Si Que Vales e Le Iene ed è spesso ospite in varie trasmissioni. Nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé, specie per via della sua lunga assenza sui social, stando ai rumors aveva bisogno di riprendersi dopo le ultime delusioni, lavorative e sentimentali.

Belen Rodriguez ha dovuto affrontare l’ennesima rottura con l’ex marito Stefano De Martino ed è anche sparita dal piccolo schermo, almeno per il momento infatti non condurrà alcun programma. Dopo un periodo di silenzio è tornata sui social nei giorni scorsi, dove si mostra complice e innamorata con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

In passato Belen Rodriguez fece un provino per Che Tempo Che Fa, spunta il video ed è bellissima

Oggi la meravigliosa conduttrice è molto famosa e amata, ma quando arrivò in Italia ha dovuto affrontare anche diverse delusioni prima di farsi notare a apprezzare sul piccolo schermo. Il profilo Instagram @prima_volta_di ha pubblicato un video che la ritrae durante un provino fatto per Che Tempo Che Fa, era già bellissima.

Belen Rodriguez fece quel provino nel 2006 per la presenza femminile del programma, ruolo che fu poi assegnano a Filippa Lagerback. Aveva 22 anni ed era molto diversa rispetto ad oggi, la sua bellezza però è sempre stata pazzesca. Mentre viene provinata sorride e si muove, anche se cerca di apparire sicura sembra timida e nervosa, alla fine non fu presa.

In forma smagliante e bella da togliere il fiato anche quando era giovanissima, il suo viso appare più in carne e il suo sorriso è meraviglioso. Da quel momento il suo aspetto è cambiato e quel ‘no’ non ha certo fermato la sua voglia di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Col tempo infatti è riuscita a dimostrare il suo talento oltre alla sua fantastica bellezza, oggi la favolosa argentina è amatissima.