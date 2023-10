Accertamenti in corso su badanti: il rischio è elevato se non assunte correttamente, controlla subito

Assunzioni badanti, bisogna farlo legalmente. Ci saranno degli accertamenti e se non sono assunte in modo corretto si può rischiare grosso.

Quando si assume una badante è fondamentale che questo venga fatto in modo regolare altrimenti ci possono essere gravi sanzioni. I nuovi accertamenti per chi lavora come badante e per chi le assume saranno molto severi. Bisogna tenere presente che lo stipendio delle badanti viene pagato al lordo delle tasse, quindi a doversi occupare del versamento dei contributi è il datore di lavoro. Ma spetta comunque alla badante occuparsi della presentazione della dichiarazione dei redditi e procedere al versamento delle imposte.

Questo, purtroppo, non viene fatto da tutte le badanti. Infatti, molte di esse non presentano la dichiarazione dei redditi e non versano le dovute tasse. Queste condotte saranno nel mirino dei sistemi di accertamento fiscali, proprio come lo sono le badanti non assunte regolarmente. Questi accertamenti avverranno grazie a uno scambio di informazioni tra Inps e Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di arginare l’evasione fiscale di badanti e datore di lavoro che non rispettano la legge.

Quali sono i rischi

I nuovi controlli saranno mirati in particolare sullo stile di vita del contribuente e sui servizi che permettono di trasferire denaro all’estero che derivano dal lavoro domestico delle badanti. Se emergeranno incongruenze tra spese effettuate superiori al 20 % di quanto guadagnato questo farà scattare gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, l’invio di denaro all’estero da parte di chi non fa la dichiarazione dei redditi o che dichiara meno di quanto percepito farà scattare i controlli non solo da parte di Inps e dell’Agenzia delle Entrate ma anche da parte della Guardia di Finanza. Ma quali sono i rischi che si corrono?

I rischi sono diversi sia per le badanti che per i datori di lavoro. Se dai controlli dovesse emergere che la badante non ha presentato la dichiarazione dei redditi è prevista una sanzione compresa tra un minimo del 120 % e un massimo del 240 % dell’importo che avrebbe dovuto pagare di tasse. In ogni caso, l’imposta minima è di 250 euro. Se la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi riguarda più anni scatta l’aumento dalla metà al triplo della sanzione iniziale.

Per il datore di lavoro ci sono altrettante sanzioni che scattano per mancata comunicazione dell’assunzione e per omessa iscrizione all’Inps. Le sanzioni previste per i datori di lavoro che hanno assunto badanti in maniera non regolare sono diverse:

1. sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 500 euro per mancata comunicazione dell’assunzione;

2. sanzione che va da 1.500 euro a 12mila maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro in nero per omessa iscrizione all’Inps;

3. sanzioni previste per l’omesso pagamento dei contributi previdenziali che sono al tasso del 30% su base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% e un minimo di 3mila euro, indipendentemente dalla durata del lavoro svolto effettivamente.

Altro rischio che potrebbe prospettarsi per il datore di lavoro di badanti non assunte regolarmente è l’eventualità di una vertenza sindacale. E’ uno strumento a tutela del dipendente nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i suoi diritti, non paghi il suo stipendio o tenga una condotta contraria a quanto disciplinato dalla legge o dal contratto collettivo. In questo caso, se la badante lavora in nero e vuole fare una vertenza sindacale, la soluzione migliore per evitare rischi e conseguenze è quella dell’assunzione regolare con firma di un normale contratto di assunzione per badante. Il datore di lavoro riconosce, come previsto dal contratto badanti, diritti e doveri della lavoratrice ed effettua la comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego, paga le buste paga come disposto dal Ccnl e provvede al versamento dei contributi.