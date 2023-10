Matrimonio con wraps e hamburger: la coppia sorprende gli invitati ma lancia una tendenza

Una coppia di sposi ha stupito tutti gli invitati con un pranzo di matrimonio a base di wrap e hamburger. Vediamo cosa è successo dopo.

Servireste mai wrap e hamburger al vostro matrimonio? Una coppia lo ha fatto. In questo articolo vi sveliamo come hanno reagito gli invitati.

Anche se il matrimonio dovrebbe rappresentare l’unione davanti a Dio di due persone che si amano, la realtà è ben altra. In realtà, quando si va ad un matrimonio, ci si concentra fondamentalmente su due aspetti: il vestito della sposa e il cibo che ci viene servito. Triste dirlo ma per settimane gli invitati potranno parlare del banchetto nuziale elogiandolo oppure biasimando senza pietà la scelta degli sposi.

Il banchetto di nozze è una delle voci di spesa che più incidono su tutto il matrimonio. Sia che ci si affidi ad un catering sia che si preferisca un ristorante, spendere poco garantendo un’ottima qualità è praticamente impossibile. Ecco perché tanti giovani rimandano il momento delle nozze: perché sposarsi costa troppo. Due giovani sposi, però, hanno deciso di sposarsi anche se non avevano un grande budget e agli invitati hanno servito wrap e hamburger. Le reazioni sono state davvero inaspettate e incredibili.

Matrimonio a base di hamburger: ecco le reazioni degli invitati

Due giovani sposi hanno deciso di organizzare un banchetto di bozze davvero fuori dagli schemi e hanno fatto servire ai propri invitati wrap e hamburger. Le reazioni sono state incredibili.

Come riporta la rivista Rolling Stones, oggi sposarsi costa almeno 25.000 euro per una cerimonia con 100 invitati. Se poi si sceglie una location particolarmente suggestiva, l’intrattenimento musicale gli invitati e catering elaborati e chic, si possono superare tranquillamente i 100.000 euro. Che fare se non si hanno tutti questi soldi? Rinunciare al proprio sogno? Sposarsi senza invitare nessuno? Assolutamente no!

Due giovani sposi, Thomas e Ophelie, si sono sposati lo scorso settembre nella città di Beauvais, a Nord di Parigi. I due ragazzi, entrambi giovanissimi, non disponevano di grandi cifre. Quindi hanno deciso di organizzare un catering a base di wrap, hamburger e nuggets. Tutto firmato Mc Donald’s. Gli sposini erano un po’ titubanti in principio perché temevano che gli ospiti non avrebbero apprezzato, specialmente i genitori e i parenti più anziani. Invece tutti hanno gradito e hanno mangiato tutto con gusto.

In Italia forse sarebbe impensabile perché siamo troppo legati alla nostra tradizione culinaria e ai nostri cibi locali. Invece negli Stati Uniti è già in vigore da tempo la moda di servire cibo dei fast food ai matrimoni e questa usanza di organizzare catering a base di hamburger e patatine fritte sta prendendo piede anche nel Regno Unito. Sicuramente non si tratta di cibo salutare ma, del resto, nessuno va ad un matrimonio per mangiare cibo salutare.