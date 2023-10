Auto: le 9 cose pericolosissime che fai e che credi sicure | Come salvare vita e portafogli

Al netto degli atti criminali alla guida, ci sono almeno 9 cose che consideriamo innocue e che, invece, sono pericolosissime per l’incolumità

Alla guida – non ci stancheremo mai di ripeterlo, anche a costo di risultare noiosi e petulanti – la prudenza non è mai troppa. Soprattutto negli ultimi mesi, tante, troppe, vite (spesso giovani vite) spezzate per via della guida dissennata. Fate sempre attenzione in auto e sappiate che ci sono (almeno) nove cose pericolosissime che spesso facciamo e che, invece, consideriamo sicure. Tutto questo, non solo mette a rischio la nostra incolumità e quella degli altri, ma aumenta il rischio di creare incidenti che, poi, andranno a ripercuotersi sulle nostre finanze.

Recentemente, come sappiamo, il Governo italiano ha varato il nuovo Codice della Strada. Un giro di vite forte, ma necessario, per provare ad arginare quella che, dall’inizio dell’anno, è stata una vera e propria strage sulle strade. Oltre 200 le vittime, molte delle quali per via della tendenza a utilizzare il cellulare in maniera criminale.

Negli ultimi tempi, infatti, si è diffuso il fenomeno degli influencer e degli youtuber, che filmano le proprie “gesta” alla guida, viaggiando a velocità sconsiderate. Senza arrivare a questi eccessi delinquenziali, però, vi sono (almeno) nove comportamenti che ci sembrano innocui, ma che mettono a rischio la nostra vita e quella degli altri. Escludiamo dall’elenco la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe: quelle non sono imprudenze, ma veri e propri atti criminali.

9 cose pericolosissime che facciamo e che crediamo sicure

Rimanendo collegati a questo, un primo errore, che può essere fatale è utilizzare il cellulare alla guida. Ovviamente non ci riferiamo al fenomeno delle dirette online, ma anche solo inviare un sms, soprattutto se in autostrada, equivale al fatto di guidare bendati per alcuni secondi. Lo fareste? Collegata a questo c’è la guida distratta. Ci si può distrarre non solo con il cellulare, ma anche mangiando, cercando qualcosa in auto oppure, in un viaggio di lavoro, leggendo qualche appunto che ci sembra esserci sfuggito. Tutto ciò che ci fa distogliere gli occhi dalla guida.

Una delle principali cause di incidenti, senza dubbio, è il mancato rispetto del diritto di precedenza. Un problema riscontrato in particolare sulle rampe di unione delle autostrade. Vi consigliamo, poi di utilizzare sempre le cinture di sicurezza. Gli airbag rendono sicuramente le auto più sicure, ma sono progettati per funzionare insieme alle cinture di sicurezza, che aiutano a prevenire l’espulsione dei passeggeri durante incidenti e ribaltamenti ad alta velocità. In realtà, allacciarsi la cintura di sicurezza è una cosa così semplice da fare, che è quasi incomprensibile che non tutti la indossino.

Ovviamente, tutto questo è utile, ma un requisito fondamentale è quello di non guidare in maniera spericolata. Ciò include sterzare, entrare e uscire dal traffico, sorpassare a destra, accelerare e frenare improvvisamente e sì, guidare lentamente nella corsia di sinistra in autostrada, tra le altre cose. Non sorprende che i più giovani abbiano maggiori probabilità di impegnarsi in una misera approssimazione della guida di un’auto da corsa. Soprattutto in autostrada, attenzione a seguire un camion. È vero, seguire la scia può fare risparmiare benzina, ma è molto pericoloso. Abbiamo meno di due secondi per reagire se il camionista improvvisamente frena.

Come vedete, stiamo parlando di imprudenza, ma questo concetto merita un particolare rinforzo quando il tempo peggiora, rallentare è il modo migliore per evitare un incidente, anche per gli autisti più esperti. Alcuni studi ci dicono che il 24% di tutti gli incidenti automobilistici sono legati alle condizioni meteorologiche. Esattamente, una delle cause maggiori degli incidenti stradali è l’eccesso di velocità alla guida. La relazione tra la velocità del veicolo e la gravità dell’incidente è inequivocabile e basata sulle leggi della fisica. Detto in termini brutali: più velocemente abbiamo un eventuale impatto, più c’è la possibilità che questo sia fatale. Dunque, facciamo molta attenzione e mettiamoci alla guida solo quando ci sentiamo al meglio delle nostre condizioni. No alla guida assonnata, che abbassa (o azzera) i nostri riflessi, facendoci diventare un pericolo per noi stessi e per gli altri.