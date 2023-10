Quando arriva l’inverno 2023/24? Ecco il periodo in cui farà freddo sul serio e cadrà la neve

Sulla base delle previsioni stagionali, come sarà e quando avrà inizio l’inverno 2023-24? Ecco in quale periodo potrebbe arrivare la neve

Le previsioni meteo si sono fatte, anno dopo anno, sempre più accurate e, pertanto, non devono essere prese sottogamba. Chiaramente, quelle più precise rimangono le previsioni effettuate con un margine di 12-48 ore circa e sulle quali vengono predisposte anche eventuali allerte meteo da parte della Protezione Civile.

In questi casi, si riescono a localizzare con esattezza le zone a rischio o potenzialmente a rischio ed anche la tipologia di fenomeni che potranno verificarsi, dai nubifragi alle ondate di calore. Ma come comportarsi con le previsioni stagionali? In passato erano maggiormente suscettibili di errori ma nel corso degli anni sono divenute via via sempre più affidabili.

Previsioni meteo, lo scenario per l’inverno: sarà caldo oppure molto freddo? Le proiezioni

Chiaramente si tratta di proiezioni, ovvero di un possibile scenario legato a fenomeni su scala nazionale e difficilmente una previsione stagionale può essere declinata con focus su una specifica area come una regione o una provincia. Ma l’accuratezza raggiunta consente di utilizzarle come strumento per l’analisi del clima su scala stagionale e per la pianificazione.

Fatta questa premessa è interessante andare a verificare quelle che sono le ultime proiezioni emesse dal Centro Europeo, che vanno a fornire le prime indicazioni di massima in merito a quello che potrà essere l’inverno 2023-24. Ovvero, ci troveremo ad affrontare una stagione caratterizzata da temperature superiori alla media oppure tornerà, dopo mesi da record per quanto riguarda il caldo, a fare davvero freddo?

Inverno 2023-24: una buona e una cattiva notizia

Da questo punto di vista ci sono una buona e una cattiva notizia. Partiamo da quella negativa: l’inverno 2023-2024 potrebbe essere, per l’Italia, mite e, dunque, con temperature più alte del normale. Di contro però la neve potrebbe risultare piuttosto abbondante specialmente sulle Alpi, a quote superiori i 1200-1500 metri, con un aumento di intensità possibile nel mese di Gennaio, andando poi ulteriormente ad incrementare tra Febbraio e Marzo. Ovviamente si tratta di ‘previsioni’ da prendere con le pinze ricordandosi che si tratta di uno scenario indicativo, dal quale però rimane meno probabile la possibilità di nevicate in pianura, a meno che le temperature non andassero ad oscillare verso il basso. Potrebbero però non mancare precipitazioni piovose in alcuni casi anche abbondanti.