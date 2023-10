Ci sono almeno due motivi per cui sudi tanto di notte anche quando fa freddo, e non ti piaceranno

Sudare è un meccanismo naturale del nostro corpo. Ma quando sudiamo di notte, anche se fa freddo, faremmo bene a contattare subito un medico

Un sintomo da non sottovalutare assolutamente. Eppure, sarà capitato a molti. Facciamo attenzione, perché sudare di notte, anche quando fa molto freddo, può essere l’indicatore che qualcosa nel nostro corpo non va. Ecco (almeno) due problemi che potremmo avere, se riconosciamo questa situazione.

Sudare, come è noto, è una parte normale e, anzi, fondamentale, del sistema di raffreddamento del corpo. Sudare aiuta infatti a mantenere il corpo alla temperatura ottimale affinché tutti gli organi possano funzionare in modo efficace. Ci capita di sudare per le alte temperature, per uno sforzo fisico particolarmente pronunciato, ma anche per situazioni di tipo emotivo.

La sudorazione notturna è innescata da un cambiamento della temperatura interna del corpo. Ma svegliarsi nel cuore della notte con le lenzuola bagnate non è normale e, in alcuni casi, può essere il segnale di qualcosa di serio. Va specificato, comunque, che per sudorazione notturna intendiamo episodi ripetuti di sudorazione intensa durante la notte. Alcuni motivi sono innocui, ma se ci accade anche quando è freddo, allora facciamo attenzione.

Sudorazione notturna anche se fa freddo: perché dovremmo preoccuparci

Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di salute, medicina, benessere, sia fisico che mentale, vogliamo preliminarmente precisare che, in alcun modo, quello che scriveremo va preso come diagnosi già effettuata. In alcun modo vogliamo, né possiamo, sostituirci a medici e specialisti cui, anzi, vi suggeriamo sempre e comunque di rivolgervi, senza mai sottovalutare alcun segnale lanciato dal corpo. Il nostro mantra è, sempre e comunque, quello di fidarsi della scienza.

La sudorazione notturna (soprattutto nei mesi più freddi) può essere un segno di una condizione di base come la menopausa o indotta, come l’assunzione di farmaci. La maggior parte delle donne in menopausa soffre di vampate di calore o sudorazioni notturne. A prescindere da clima e stagione. Alcuni medicinali, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), utilizzati per trattare la depressione e la terapia ormonale sostitutiva per la menopausa, possono causare sudorazione notturna.

Ma attenzione, perché la sudorazione notturna immotivata potrebbe anche essere il sintomo di un’infezione o di una malattia molto grave. Quando il nostro corpo combatte un’infezione, a volte la nostra temperatura interna aumenta. Ciò può innescare la sudorazione mentre il corpo tenta di raffreddarsi. Accade tanto con le piccole infezioni, come un raffreddore. Ma anche con quelle molto gravi come, per esempio, l’HIV. Come è noto, l’HIV è un virus che danneggia le cellule del sistema immunitario e indebolisce la capacità di combattere le infezioni e le malattie quotidiane. La sudorazione notturna nell’HIV è quasi sempre accompagnata da altri sintomi, tra cui febbre, diarrea, perdita di peso, linfonodi ingrossati e dolori articolari.

Un male gravissimo. Così come il cancro. In particolare il linfoma di Hodgkin e non Hodgkin, può portare a sudorazioni notturne. Entrambi i tumori iniziano nei globuli bianchi, parte del sistema immunitario del corpo che combatte i germi. Tuttavia, la sudorazione notturna raramente è l’unico sintomo. Entrambe le malattie si manifestano con un gonfiore indolore in un linfonodo, solitamente nel collo, nell’ascella o nell’inguine.