Dovresti pulire il tuo smartphone più volte al giorno: no, non è estatica o fissazione

Sai che dovresti pulire il tuo smartphone più volte al giorno? Se non lo fai potrebbe essere pericoloso per la tua salute.

Tutti, ormai, posseggono, soprattutto nei Paesi industrializzati, uno smartphone. Quest’ultimo è divenuto, con il passar degli anni, il nostro migliore amico da cui non riusciamo a separarci neanche andando in bagno. La nostra mano destra, senza il quale non riusciamo a sopravvivere. Ci ha tenuto compagnia soprattutto durante la pandemia del Covid-19, consentendoci di vedere e sentire, telefonicamente, i nostri cari in modo da avvertire meno la solitudine di quel periodo.

Ma sapevate che quest’ultimo deve essere pulito più volte al giorno? Non si tratta di fissazione, ma di un vero e proprio aspetto che riguarda la nostra salute. Vediamo di seguito il perché di tutto ciò e cosa potrebbe accadere se non compissimo questa quotidiana azione.

Pulisci per bene il tuo smartphone e i rischi per la salute diminuiranno

Spesso sentiamo dire che bisogna pulire il nostro smartphone, ma perché? Molti pensano che quest’azione debba essere svolta principalmente per una questione estetica, per evitare che si accumuli la polvere su di esso, per eliminare le macchie date dalle impronte delle proprie mani o semplicemente per farlo apparire più nuovo che mai. I

n realtà il motivo è un altro e risiede principalmente nella nostra salute. Come ben sappiamo tendiamo ad utilizzare questo oggetto in continuazione: mentre mangiamo, mentre stiamo in bagno, mentre stiamo in strada, a scuola o al lavoro e così via, non lavando sempre le mani.

Alle volte può anche capitare di appoggiarlo in luoghi a noi non familiari, come ad esempio il tavolino di un bar, la mensa a lavoro, il treno e così via. Tutti luoghi che potrebbero essere fonte di germi e batteri che vengono, inevitabilmente trasmessi a noi, alle nostre mani e di conseguenza al nostro corpo.

Ciò che viene quindi consigliato dal Ministero della Salute è per l’appunto pulire, ogni giorno, più volte al giorno se necessario, il proprio smartphone. In questo modo elimineremo totalmente eventuali germi e batteri. Ad oggi ci ritroviamo ad essere nel periodo in cui influenze, raffreddore e nuove varianti Covid-19 tornano a farci visita: quest’ultimi sono resistenti alle superfici dure. Di conseguenza, se incontrano il cellulare non lo lasciano più, fino a quando quest’ultimo non viene pulito. Non possiamo permetterci di correre questo rischio!

Come pulirlo? Di certo non gettandolo sotto l’acqua corrente, ma utilizzando delle apposite salviettine igienizzanti, che non contengono molta acqua o sapone al loro interno, ma dei prodotti (quali l’alcol) utili per igienizzare il tutto. O ancora con un po’ di alcol e un fazzoletto. In questo modo sarà pulito ed igienizzato sempre e la nostra salute non avrà problemi.