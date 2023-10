Vuoi risparmiare sul prezzo del biglietto aereo: compralo in questo orario| Vale per tutte le compagnie

Hai in programma un viaggio e devi acquistare i biglietti dell’aereo? Segui questo consiglio per risparmiare sul costo complessivo.

Stai già preparando il prossimo viaggio e stai per acquistare i biglietti dell’aereo? Arriva per tutti quel fatidico momento in cui si teme, già al principio, il costo del biglietto aereo per timore che sfori il budget previsto per il viaggio o che sia troppo dispendioso per la propria situazione.

Molte persone, nella speranza di trovare il prezzo migliore, visitano vari siti web di prenotazione voli, alla ricerca dello sconto o dell’offerta dell’ultimo momento. Ovviamente, per evitare di pagare un prezzo eccessivo, è necessario organizzare con largo anticipo la prenotazione dei biglietti aerei poiché, a ridosso della data di partenza, il prezzo aumenterà esponenzialmente.

Negli ultimi anni, con l’aumento dei servizi online dedicati, la prenotazioni di biglietti aerei avviene in maniera autonoma, senza rivolgersi a delle agenzie di viaggio che, inevitabilmente, faranno triplicare il costo complessivo dell’operazione.

Le strategie per risparmiare sul costo dei biglietti aerei sono svariate e, negli anni, sui social media ognuno ha condiviso il proprio parere su quella che sarebbe, o meno, la modalità migliore per pagare di meno sulla prenotazione. Eppure, alla fine dei conti, il risparmio complessivo sul budget sembra non essere abbastanza. Oppure, chi si è affidato a siti web che promettono grandi offerte e sconti imperdibili, spesso si è ritrovato in situazioni spiacevoli legate a delle truffe online.

Risparmiare sui biglietti aerei: ecco il metodo che funziona

Se hai provato tanti metodi di risparmio per la prenotazione di biglietti aerei e non sei rimasto soddisfatto, questa soluzione farà al caso tuo. Si tratta di una strategia molto semplice, basata su un ragionamento logico delle compagnie aeree che, in primis, devono basare i loro prezzi sulle disponibilità effettive di posti all’interno della cabina. La strategia è stata principalmente applicata su tutte le compagnie aeree.

Innanzitutto, è necessario accertarsi che il prezzo proposto dalla compagnia aerea per un solo posto, sia conveniente. Per avere questa sicurezza, basterà provare ad effettuare la ricerca del biglietto, aggiungendo una persona alla volta. Se il prezzo rimane uguale, nonostante tutti i passeggeri aggiunti, il prezzo proposto è già molto conveniente. Questo significa che, sul mezzo, ci sono ancora molti posti liberi a disposizione.

Se si desidera provare ulteriormente a risparmiare sull’acquisto del biglietto, basterà attendere qualche ora dalla ricerca e provare a prenotare nelle prime ore della mattina. In quella fascia oraria, le compagnie aeree ricollocano i posti e le classi all’interno dell’aereo e, dopo questa operazione di routine, i prezzi dei singoli posti verranno nuovamente modificati, con la possibilità di un abbassamento del costo.