Bere acqua calda e limone fa davvero bene? Solo ora salta fuori la verità

Un bicchiere di acqua e limone bevuto di prima mattina a stomaco vuoto, è proprio un toccasana. Ma sarà così o è solo una leggenda?

È diventato molto comune bere un bicchiere di acqua e limone di prima mattina, non appena ci si è alzati dopo una lunga notte di sonno e soprattutto a stomaco vuoto. Anche se non c’è nessuna conferma scientifica, si è sempre pensati che questo metodo potesse fare bene al nostro organismo: ma sarà veramente così oppure no?

Se ci pensiamo bene, però, questo frutto è un agrume che contiene moltissime vitamine e Sali minerali: come ad esempio, la vitamina C, che ha proprietà antiossidanti (rafforza le difese immunitarie e previene l’invecchiamento cellulare); inoltre, aiuta i tessuti a mantenersi in forma; contribuisce alla riduzione del colesterolo cattivo, tra le altre cose. È anche molto ricco di potassio, aiuta quindi a mantenere la pressione a livelli normali; riduce il rischio di calcoli renali; aiuta la contrazione dei muscoli, tra cui anche il cuore.

Abbiamo visto quali sono le caratteristiche del limone: ora non resta che scoprire insieme se ha e quali sono i benefici che ha sul nostro corpo se al limone aggiungiamo un bicchiere di acqua.

Bere acqua e limone fa bene al nostro organismo?

Se decidi di bere un bicchiere di acqua a stomaco vuoto, di prima mattina devi sapere che questo aiuta la diuresi così da rimuovere tutte le tossine accumulate durante le ore notturne. Se vuoi, potresti anche aggiungere della curcuma, che è un potente antinfiammatorio; della malva, che è ricca di vitamina A e ha proprietà lassative, antinfiammatorie e diuretiche; oppure dello zenzero, che facilita la digestione e depura l’organismo.

Un bicchiere di acqua e limone aiuta anche il nostro intestino. Ma non solo: grazie all’acido citrico contenuto all’interno del limone, si potrebbe prevenire anche quei fastidiosi e dolorosi calcoli renali. Anzi: aiutano molto nella loro espulsione, se dovessero essere già presenti nell’organismo.

Come abbiamo detto prima, il limone è ricco di vitamina C, importantissima per il nostro sistema immunitario: in questo modo si possono contrastare al meglio i malanni stagionali e ci darà anche molta più energia.

Le sue proprietà benefiche, in realtà, non sono finite qui: infatti, bere acqua e limone al mattino ci aiuterà, durante la giornata, ad assimilare il ferro di cui si ha bisogno.

Quindi, bere un bel bicchiere di acqua e limone al mattino, prima di fare colazione, non può fare che bene! Fai attenzione solo se soffri di acidità di stomaco, bruciore o ulcere. In questo caso, ti consigliamo di sentire il tuo medico di fiducia!