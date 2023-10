Daniele Pecci, l’attore di Cuori esce allo scoperto: “Tradimento, non perdono”

Daniele Pecci non ha nessun dubbio, sa perfettamente come reagirebbe davanti ad un tradimento. Ecco che cosa ha raccontato.

In queste settimane, l’attore è uno dei protagonisti della seconda stagione della fiction Cuori, in onda in prima serata su Rai Uno, il suo personaggio è quello del cardiochirurgo Corvara, tornato single dopo l’addio alla moglie e collega da sempre innamorata del suo collega Alberto.

Una trama piena di colpi di scena su cui lui stesso nella sua intervista per Nuovo Tv non si è sbilanciato, rivelando solo come con la sua ex moglie, per via del lavoro che li tiene uniti, ci saranno tanti sguardi a volte di ammirazione: “Adesso bisogna capire in che modo i due reagiranno a quegli sguardi”.

E’ possibile quindi che l’ex primario della clinica possa superare il tradimento e tornare con la moglie? Per il momento non è dato saperlo, una cosa è certa Daniele Pecci non perdonerebbe mai la sua donna qualora venisse tradito e a sottolinearlo è stato proprio lui stesso.

Daniele Pecci e il tradimento: “Moglie o amico, lo considero gravi”

Quando nel corso della sua intervista per Nuovo Tv gli viene chiesto se è peggio il tradimento di un amico o della moglie, Daniele Pecci non ha dubbi nel definirli entrambi molto gravi e quasi impossibili da perdonare: “E’ difficile da dire, li considero gravi entrambi non tanto per il tradimento fisico ma per quello dell’anima”.

Parole davvero importanti le sue che fanno capire senza troppi giri di parole di non essere per nulla incline al perdona nel momento in cui si dovesse trovare in una situazione simile a quella del suo alter ego Corvara, che almeno per il momento non ha messo da parte l’ascia di guerra, ma chissà che le trame non possano cambiare nelle prossime puntate.

“Cesare è diviso dall’ammirazione per la collega che trova estremamente brillante e la voglia di rivalsa, vedremo che cosa prevarrà alla fine” ha poi concluso sempre per Nuovo Tv, lanciando qualche piccola indiscrezione sul futuro della fiction Cuori che lo vede recitare al fianco di Pilar Fogliati anche in questa seconda stagione.

Insomma non resta altro che attendere e restare con il fiato sospeso per quelle che saranno i prossimi sviluppi delle trame e chissà che alla fine non possa esserci un vero e proprio colpo di scena.