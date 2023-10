Seconde case, con il bel tempo si sono sfruttate fino ad oggi: ma cosa fare in caso di assenza prolungata

Hai una seconda casa in campagna o al mare? Se non la usi spesso devi fare attenzione, ci sono delle cose che devi fare ogni volta che vai via.

Chi ha una seconda casa al mare, in montagna o in campagna è molto fortunato! La seconda casa è una grande un’opportunità. Quando ci si sente stanchi della città e del suo ritmo frenetico si parte e ci si regala un week-end di relax. Ci sentiamo tranquilli e rilassati ci godiamo il silenzio e la casa.

La distanza dell’ubicazione della casa dalla città, determina anche la frequenza dei viaggi. Ci sono famiglie che usano le seconde case solo per le vacanze invernali o estive e qualche week end, questo comporta a volte una serie di problemi. Le case hanno bisogno di manutenzione e accorgimenti da adottare se rimangono per molto tempo vuote. Dipende anche dall’ubicazione dell’immobile, se è in montagna d’inverno potrebbero esserci dei problemi alle tubature per il freddo oppure se ci sono temporali particolarmente violenti si possono avere problemi agli impianti elettrici per i fulmini. Quando andiamo via dalla seconda casa e non torniamo per lungo tempo, dovremmo sempre fare delle operazioni perché non ci siano danni.

Ecco cosa dobbiamo fare per proteggere la casa quando andiamo via per molto tempo.

Bisogna riflettere su alcune cose quando si lascia la casa sapendo che non torneremo per lungo tempo: evitiamo di comprare troppi prodotti alimentari poco prima della partenza, cerchiamo invece di consumare tutto quello che abbiamo. Anche perché il frigo deve essere svuotato e lasciato pulito per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. Ovviamente, anche il congelatore va sbrinato e svuotato. Ricordiamoci anche di staccare tutte le spine attaccate alla rete elettrica per evitare problemi in caso di fulmini.

È importante anche chiudere le finestre e le tapparelle o le persiane come anche l’acqua perché se ci fossero delle perdite in nostra assenza sarebbe un problema notevole per i danni che potrebbero comportare. Per quanto riguarda il riscaldamento bisogna valutare alcune cose: una caldaia alimentata a gas è troppo pericoloso lasciarla accesa anche se in alcune situazioni potrebbero essere utile.

Se parliamo di una casa in montagna, infatti, tornare e trovare la temperatura bassissima dentro l’abitazione non è piacevole, si può quindi abbassare il termostato e lasciarla accesa solo se la caldaia presenta tutele avanzate per la sicurezza. Se comunque l’assenza è straordinariamente prolungata, è sempre più sicuro spegnere anche la caldaia per sicurezza anche se il consumo per riportarla a temperatura quando torneremo sarà alto.