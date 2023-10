Sonia Bruganelli, l’amicizia “sospetta” con Antonino Spinalbese: cosa è stato scoperto

Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese sono nuovamente single: uno scambio di battute davvero ambiguo, ecco quello che è successo tra i due

Negli ultimi tempi i due hanno fatto parlare molto di sé per la loro vita sentimentale. Da una parte, Sonia Bruganelli che si è separata ufficialmente dal noto conduttore Mediaset, Paolo Bonolis, ma i due continuano a frequentarsi per il bene dei loro figli.

Entrambi lavorano anche insieme, uno al fianco dell’altro, per riscuotere ancora più successo con i vari format su Mediaset. Dall’altra parte ci sarebbe così l’ex di Belen che ha partecipato anche all’edizione del Grande Fratello Vip: ma cos’è avvenuto tra i due?

Un’indiscrezione davvero incredibile quella sul presunto flirt tra l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e l’ex compagno di Belen, Antonino Spinalbese. La donna, però, si fa vedere spesso in compagnia del proprio ex marito: da quando si sono separati, sembrano più uniti di prima. Questa volta i due si sono seduti al tavolino di un bar nel centro di Milano, mentre in estate sono volati insieme ai propri figli. I due hanno rivelato di essersi lasciati bene, ma ora è subentrato qualcosa di incredibile.

Sonia Bruganelli, i due sembrano frequentarsi: il post ambiguo

Uno scambio di battute con Antonino Spinalbese, che ha avuto anche una figlia dalla showgirl e modella argentina Belen: la piccola, che si chiama Luna Marì, sta crescendo a vista d’occhio. Un clamoroso retroscena che ha fatto presagire che ci fosse qualcosa di vero tra i due: ecco quello che è successo.

Tutto sarebbe noto dopo uno scatto pubblicato dalla stessa Sonia Bruganelli durante un aperitivo con due amici: subito è arrivato il commento dell’ex di Belen che ha scritto ‘Manca il ragazzino lì in mezzo’. La risposta dell’ex moglie di Paolo Bonolis è stata ambigua: “Non capisco a chi tu possa riferirti”. Come svelato dal settimanale NuovoTv, la stessa Bruganelli sarebbe attratta da un noto scrittore: si sa che lei ha una grande passione per i libri. I due sembrano soltanto amici che si riuniscono ogni volta insieme ad altri amici: non ci sarebbe nulla di più e nemmeno il flirt sembra essere veritiero.

Sonia Bruganelli è molto concentrata sul suo lavoro condividendolo ancora una volta con l’ex marito Paolo Bonolis: è questa la verità autentica tra i due. Non c’è amore con il giovane Antonino, ma ci sarebbe qualcun altro che è tornato a far breccia nel cuore dell’imprenditrice italiana.