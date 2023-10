Entrambi famosi, padre e figlia: riconoscete i due personaggi in questa vecchia foto?

Riconoscete questi due personaggi nella foto? Sono padre e figlia ed entrambi veramente famosissimi: ecco chi sono.

Sui social arriva una dedica davvero dolcissima, una di quelle che fanno commuovere tutti quanti e ci dimostrano quanto alla fine, anche i vip più ricchi e celebri della tv e non solo, vivano spesso di cose semplici proprio come le persone lontane dal mondo dello spettacolo.

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram infatti, lei ha voluto rendere partecipi tutti i fan di un particolare avvenimento, festeggiato mostrando una foto amarcord direttamente nella sua infanzia; padre e figlia sorridenti e spensierati in vacanza, come si vede nello scatto.

Ma riuscite a capire chi sono i personaggi coinvolti, in particolar modo la bambina? Entrambi sono davvero famosissimi, così come famoso è il cognome di famiglia: dai lineamenti si può intuire di chi si sta parlando nonostante siano passati diversi anni dalla realizzazione della foto, ecco i nomi.

Un dolce momento padre-figlia: ecco chi sono i due personaggi nella foto

Un sorriso vispo, capelli mori e tanta dolcezza, qualità ancora oggi apprezzatissime in lei: la bambina dello scatto è Elettra Lamborghini e l’uomo che la tiene in braccio ovviamente suo padre, Tonino Lamborghini. Il cognome è uno di quelli importanti, considerato il successo dell’azienda automobilistica fondata nel ’63 dal nonno di Elettra, Ferruccio.

La cantante ha deciso di condividere lo scatto dall’infanzia in occasione del 76esimo compleanno di suo padre, festeggiato lo scorso 13 ottobre. “Tanti auguri Papi ti voglio bene” scrive Elettra nella didascalia del post, aggiungendo poi diverse emoticon a tema; una dolce dedica che rievoca momenti d’infanzia trascorsi tra le braccia di suo papà, di certo oggi molto orgoglioso della donna che è diventata.

Al momento, dopo aver lanciato il suo nuovo album Elettraton lo scorso giugno, Elettra è protagonista su Disney+ con Italia’s Got Talent, per la quale è stata scelta come giudice; un ritorno sul piccolo schermo davvero trionfale per la cantante, prontissima anche ad affermarsi come conduttrice in un prossimo futuro. Con la sua solarità, la sua presenza scenica, la sua bravura e anche il suo infinito fascino, per una sensualità evidente quando si trova sul palco e non solo, la Lamborghini è davvero amatissima; ai suoi tanti fan avrà fatto piacere vederla in tutta la sua dolcezza da bambina.