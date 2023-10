Michelle Hunziker, il ritorno in televisione è in un programma molto amato: ci sarà da ridere

Michelle Hunziker ritorna in televisione in un programma molto seguito dai telespettatori: colpo di scena

Michelle Hunziker è uno di quei personaggi che sembra ci siano da sempre nelle nostre vite e in effetti è così. Ormai prossima ai 30 anni di attività nel mondo dello spettacolo, la showgirl italo-svizzera ha raccolto fin da subito grandi consensi e continua a farlo.

Michelle ha iniziato da giovanissima a farsi notare nella televisione nostrana e non solo. In Italia, ha preso parte a programmi storici come Zelig, Striscia la Notizia, Paperissima e il Festivalbar. La sua attività è stata degna di nota anche in patria e in Germania, dove è un personaggio altrettanto amato dal pubblico.

La Hunziker ha conquistato tutti fin da subito con il suo sorriso contagioso e il suo fascino irresistibile, caratteristiche che ha senz’altro mantenuto nel corso degli anni. Per il suo carattere gioviale e alla mano, sempre entusiasta, è entrata nel cuore di tutti e non a caso parliamo di una delle showgirl più amate in assoluto. Molto presente anche sui social network con un seguito da oltre cinque milioni e 700 mila followers su Instagram.

Gli ammiratori del web non si perdono un solo aggiornamento da lei pubblicato e del resto con i suoi scatti e video Michelle attira sempre l’attenzione. Bellezza mozzafiato, che a 46 anni sembra ancora quella di una ragazzina. E con la nascita del nipote Cesare, la Hunziker ha meritato il titolo di nonna più seducente d’Italia, per distacco. A proposito di aggiornamenti social, ne arriva uno molto particolare che ci svela il suo ritorno in tv per un programma piuttosto particolare.

Michelle Hunziker in tv sotto Natale, risate assicurate: ecco dove la vedremo

Nelle ultime stagioni, Michelle si è fatta apprezzare a All Together Now e soprattutto a Michelle Impossible, il primo programma tutto suo. Ma adesso la vedremo nel cast di una delle trasmissioni di maggior successo recente.

Michelle sarà infatti nel cast di LOL in Germania. Per la precisione, per lo speciale di Natale previsto su Amazon Prime per il 22 dicembre. Un appuntamento che di sicuro i suoi fan più sfegatati non vorranno perdere. Come detto, Michelle non è stimata soltanto in Italia. Chissà se tra le varie gag la vedremo riproporre qualche barzelletta di quelle che andavano in voga ai tempi di Zelig, con la simpatica rubrica “La sai l’Hunziker?“.