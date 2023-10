Fabio Caressa picchiato da un calciatore: “Mi ha dato un…”

Fabio Caressa ha raccontato un episodio incredibile, nessuno lo sapeva: “Mi ha dato un…”, è stato ‘picchiato’ da un calciatore, ecco di chi si tratta.

Sono tantissimi anni, ormai, che Fabio Caressa rappresenta un po’ la ‘voce’ del calcio italiano. È dalla fine degli anni ’80, infatti, che lavora come cronista sportivo, ma è nel 2006 che la sua fama ha avuto probabilmente il suo picco più alto. Le sue telecronache ai Mondiali vinti dall’Italia di Marcello Lippi, infatti, sono diventate ormai iconiche e sono tra le più amate dagli appassionati di calcio.

Caressa oggi è un giornalista sportivo di successo e nel suo bagaglio trentennale di esperienza sui campi di calcio ne ha viste davvero di tutti i colori, per questo ha moltissimi aneddoti e retroscena da raccontare.

Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast ‘Passa dal Basement’, ha infatti rivelato alcuni fatti del passato e anche un episodio in particolare che nessuno avrebbe immaginato e che lo ha sicuramente segnato. Parlando di un noto calciatore, ha raccontato infatti di essere stato addirittura ‘picchiato’. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo nel dettaglio e soprattutto di chi si tratta.

Fabio Caressa, l’episodio che nessuno conosceva: “Mi ha dato un…”, è stato picchiato da un calciatore, ecco di chi si tratta

Fabio Caressa è uno dei giornalisti e cronisti sportivi più apprezzati e famosi in Italia. La sua carriera va avanti ormai da tanti anni ed è per questo che ha davvero tanti aneddoti e retroscena da raccontare ai fan e agli appassionati di calcio. In queste ore, ad esempio, è diventato virale il video in cui rivela un episodio del passato che ha segnato la sua carriera e che difficilmente dimenticherà.

Si tratta di un fatto avvenuto nel 1990 durante i Mondiali di calcio. In occasione della semifinale tra Italia e Argentina giocatasi a Napoli, Caressa ha avuto un ‘incontro ravvicinato’ con uno dei calciatori più importanti della storia del calcio, considerato da tanti il più forte di tutti i tempi: stiamo parlando ovviamente di Diego Armando Maradona.

“Io lavoravo nel film dei Mondiali e avevo un accredito che non ho mai più avuto e che mi permetteva di entrare ovunque, anche nello spogliatoio dell’arbitro”, ha raccontato Caressa, “Prima della partita abbiamo avuto il permesso di andare in campo e filmare l’allenamento dell’Argentina. Nessuna televisione poteva farlo”.

“A un certo punto arriva Maradona, al quale i giornalisti argentini avevano detto che non si poteva riprendere l’allenamento, e dice ‘Chi sono questi?’. Io mi avvicino e gli dico che sono della Fifa e che dobbiamo riprendere l’allenamento. Lui si arrabbia e dice ‘Non me ne frega niente, fuori!’, e mentre io mi allontano lui benevolmente, ma neanche tanto, mi tira un calcio in c**o”, ha raccontato Caressa, lasciando Gianluca Gazzoli a bocca aperta.

Ma come avrà reagito Fabio al calcio di Maradona? “Non mi volevo più lavare i pantaloni”, ha detto il giornalista con la sua ironia, “Il mio c**o è stato calciato da Maradona”, ha aggiunto, e anche Gazzoli gli ha fatto eco: “Ti ha fatto un regalo, un dono, hai avuto un calcio da quei piedi”, ha scherzato il conduttore del podcast. Eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena?