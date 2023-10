Tenere coccole sul divano, Diletta Leotta, c’è l’amore nell’aria. Insieme alla bimba però c’è anche lui…!| FOTO

Diletta Leotta si concede delle tenere coccole sul divano con la sua bimba: l’amore è nell’aria e spunta anche lui – FOTO

Felicissima per la nascita della sua bambina, impegnata oltre che con la sua attività da conduttrice anche in radio e come influencer, Diletta Leotta è assoluta protagonista del mondo dello spettacolo. Ad agosto ha partorito e nemmeno due mesi dopo è già ritornata sui campi di gioco, impegnata con Dazn; anche per quest’anno, sarà il volto della Serie A e non solo.

Nel frattempo, oltre ai vari impegni sportivi sulla piattaforma streaming, Diletta continua a portare avanti il podcast Mamma Dilettante, così come la sua collaborazione in radio; tanti nuovi progetti attendono la Leotta, coinvolta (tra le sue varie attività sul web) anche come testimonial di vari prodotti per l’infanzia vista la sua maternità recente.

Tra un impegno di lavoro e l’altro, comunque, la conduttrice non manca di godersi dei momenti di relax e, ovviamente, le attenzioni sono tutte rivolte a sua figlia; tante coccole per loro in questi primi momenti dell’autunno, ma sul divano tra tanto amore spunta proprio anche lui…

Diletta Leotta, coccole sul divano con la figlia e…lui: quadretto meraviglioso – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Diletta Leotta si è mostrata mentre si gode le prime coccole autunnali con la sua bambina; gli impegni lavorativi non allontano di certo la conduttrice dalla sua piccola, così come non manca l’amore anche per lui, insieme a loro sul divano. Dolcezza incredibile per un quadretto che fa subito colpo:

Come si vede nello scatto, mentre la conduttrice tiene in braccio la piccola Aria, sul divano spaparanzato c’è anche Lillo, volpino della Leotta ormai famosissimo sul web; tra tante coccole e amore in casa, non poteva di certo mancare la sua presenza vicino alle due donne di casa, bellissimo proprio come loro!

Il dolce quadretto di famiglia (dove sembrerebbe mancare solamente papà Karius) ha fatto subito il giro del web, commuovendo tutti quanti i fan; a migliaia i like al post, così come tantissimi commenti. “La Leotta non si batte resta sempre la numero 1 🔥🔥” scrive un fan, così come un altro aggiunge: “Che dolci tu sempre stupenda “. Con la sua bellezza e la sua dolcezza, ancora una volta la conduttrice incanta il web e si continua a godere un momento davvero magico.