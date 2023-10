Beautiful, chi è la nuova Taylor della soap? E’ bellissima e famosissima | Ecco dove l’abbiamo già vista

Beautiful, dove abbiamo già visto l’attrice che interpreta la nuova Taylor: lei è bellissima e molto famosa. Scopriamo di chi si tratta.

Da ormai diverso tempo e per essere precisi dal 2021, Krista Allen è l’attrice che è entrata nel cast fisso di Beautiful con il ruolo di Taylor, prendendo il posto della sua storica interprete, ovvero Hunter Tylo. L’attrice ha una lunga carriera alle spalle che le permettono di potersi considerare una star anche prima del successo della soap opera americana.

Per quello che riguarda la sua vita privata, ha cinquantadue anni, si è sposata due volte, la prima nel 1996 con il direttore di produzione Justin Moritt, padre anche di suo figlio Jacob e poi con Mams Taylor, cantante e produttore di origini persiane. Anche in questo secondo caso il loro legame non è andato oltre i due anni, nel 2021 l’attrice ha infatti chiesto il divorzio presso la Corte di Los Angeles.

Allontanandoci però dalla sua vita personale, quello che oggi interessa al grande pubblico è il suo lato professionale, come accennato, l’attrice era famosa anche prima di approdare a Beautiful: ma dove l’avevamo già vista?

Taylor di Beautiful: in quel film ha recitato prima della famosa soap opera?

Come accennato prima, l’attrice che dal 2021 presta il volto di Taylor nella soap opera di Canale Cinque, Beautiful, è entrata nel cast che era già famosa è molto conosciuta dal pubblico a casa. Infatti nella sua carriera ha preso parte a film di grande successo.

Ha iniziato la sua carriera nel 1994 con il personaggio di Emmanuelle nelle serie di film erotici Emmanuelle in Space. Poi il pubblico si è affezionato grazie al suo ruolo di Jenna Avid nella serie Baywatch Hawaii nei primi anni Duemila, anni in cui prese parte anche ad una puntata di di Friends e in CSI: Crime Scene Investigations.

Il successo importante però è quello arrivato grazie al suo ruolo in film di grande rilievo come Liar Liar, Confessions of a Dangerous Mind con George Clooney e The Final Destination. Ruoli che le hanno regalato la grande popolarità che negli ultimi anni è ovviamente accresciuta grazie alla sua Taylor. E chissà quante ancora altre sorprese ci saranno in serbo per lei e per i suoi fan.