Dayane Mello, tragedia infinita: i lutti difficili da superare e tanta solitudine

Dayane Mello a ruota libera parla della solitudine e anche dei lutti difficili che è stata costretta ad affrontare. Nessuno immaginava un dolore simile per lei.

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Dayane Mello principalmente per il percorso fatto all’Isola dei Famosi prima e successivamente al Grande Fratello Vip.

La vita della modella non è stata sempre semplice e fin da quando era solo una bambina è stata costretta ad affrontare molte difficoltà, fin quando non ha poi deciso di lasciarsi alle spalle il Brasile e cercare di costruire così la vita dei suoi sogni in Italia. Un primo momento deciso per lei è arrivato insieme all’incontro con Stefano Sala, papà della piccola Sofia, che in questi anni ha sempre trovato il modo di rimanere al suo fianco.

Adesso la Mello sta cercando di fare nuovamente tabula rasa alla ricerca di un equilibrio che negli ultimi anni non ha potuto avere, ma nessuno immaginava per lei un simile retroscena.

Tragedia infinita per Dayane Mello… il nuovo dolore

Durante la partecipazione al GF Vip Dayane Mello venne raggiunta da una notizia orribile, l’amatissimo fratello Lucas era morto tragicamente a causa di un incidente stradale. Il dolore per la modella fu devastante, ma in quell’occasione fece una scelta di coraggio per sé stessa rimanendo nella casa del Grande Fratello circondata dall’amore dei suoi compagni di avventura.

Poco dopo quell’immenso dolore ecco che un altro tragico addio si imbatte nella sua vita come un fulmine a ciel sereno. Facciamo riferimento alla morte della madre con la quale aveva avuto sempre un rapporto conflittuale, un addio arrivato in un periodo della vita di entrambe quando stavano cercando di recuperare il loro rapporto. Una lunga serie di eventi che hanno messo Dayane a dura prova, costretta poi ad affrontare un altro grande mostro: la solitudine.

In occasione di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna la modella ha parlato di tutte le fasi del dolore che ha affrontato che adesso sono contenuti nel libro La bambina che dormiva sempre con la luce accesa, insieme al rapporto conflittuale con il padre soprattutto quando era una bambina dovuto al fatto che fosse un uomo particolarmente violento.

Durante l’intervista al settimanale, inoltre, Dayane Mello ha ricordato uno dei momenti più difficili vissuti lontano dalle telecamere, quando aveva persino pensato di tentare il suicidio e farla finita. Una confessione fatta a cuore aperto, arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Mi servivo sola e confusa. Credo che sia uno stato d’animo comune a tante ragazze e credo che il pensiero di farla finita attraversi tutti prima o poi. Per fortuna la maggior parte non lo mette in pratica”