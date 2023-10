Cristina Scuccia, tutta la verità sull’abbandono al velo: Il retroscena è da brividi

Cristina Scuccia, come mai non è più suora? La giovane ha rivelato la verità in merito all’abbandono del velo e il retroscena è da brividi.

E’ diventata ormai da moltissimo tempo un personaggio molto conosciuto dalla televisione italiana Cristina Scuccia, che però ha mosso i primi passi come Suor Cristina: vincitrice di The Voice Italia nel 2014 ha poi scelto, qualche anno fa, di lasciare il velo.

La 343nne di origini siciliane ne ha parlato per la prima volta proprio ospite del programma Verissimo, lo show del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin in cui per la prima volta si è presentata in abiti civili: una immagine diversa e inedita quella sua che forse nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere. “ La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me” ha rivelato con un pizzico di commozione, ma con la certezza che quello che ha fatto sia stato poi la scelta giusta per la sua vita e non è finita qua.

Cristina Scuccia e il suo addio al velo: “Ho fatto un salto nel vuoto”

Cristina Scuccia non ha mai nascosto nulla in merito al motivo che l’ha spinta a dire addio al velo, per la prima volta ne ha appunto parlato a Verissimo. “ Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa “, ha raccontato la 34enne in tv, spiegando la propria decisione di spogliarsi degli abiti sacri a soli tre anni dalla professione dei voti perpetui.

Sicuramente una scelta non semplice su cui si è molto soffermata anche nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, il reality di Canale Cinque in cui ha avuto modo di mostrare un lato completamente diverso della sua vita e anche della sua anima, dando cosi la possibilità agli spettatori italiani di capire davvero chi è, al di la degli abiti che ha deciso di indossare. Certamente una nuova vita che è arrivata grazie ad una sua maturazione personale.