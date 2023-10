Bonus dipendenti: dal 2024 potreste ricevere 2000 € | Ecco i vantaggi per milioni di lavoratori

Cosa prevede il nuovo bonus dipendenti? Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ecco tutti i vantaggi

Nel mese di ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio 2024 contenente una fitta serie di misure rivolte a migliorare la situazione economica di milioni di cittadini italiani.

Si tratta di interventi di vario genere che riguardano soprattutto gli importi previsti in busta paga e i requisiti per le pensioni anticipate oltre ad una serie di bonus e agevolazioni. Il premier Giorgia Meloni ha annunciato tutti i dettagli riguardanti il testo che dovrà essere limato per arrivare ad una versione definitiva per il passaggio finale in Parlamento, prima di tradursi in legge.

Bonus dipendenti 2024, cosa cambia per decisione del Governo: tutte le nuove misure

Il governo ha, tra le altre cose, parlato del nuovo bonus dipendenti in vigore nel 2024, un incentivo rivolto nella fattispecie a coloro i quali hanno un impiego regolato da un contratto di lavoro fisso; si tratta dunque di persone con un’occupazione a tempo determinato ed indeterminato che, stando a quanto annunciato, potranno usufruire di fringe benefit più alti con ulteriori agevolazioni in caso di uno o più figli a carico dal punto di vista fiscale.

Ed entrando nel merito il bonus dipendenti 2024 dovrebbe consentire di ottenere la possibilità di godere di fringe benefit fino ad un ammontare di 2000 euro. La condizione però è per l’appunto legata all’avere dei figli a carico, requisito essenziale per poterlo ottenere.

Quali sono i vantaggi? Uno in particolare ovvero che i fringe benefit non prevedono il pagamento delle tasse dal momento che non vanno a concorrere alla formazione del reddito, e questo è un prezioso aiuto per milioni di lavoratori. Vi sono però alcuni limiti legati all’esenzione fiscale ovvero 258,23 euro per gran parte dei lavoratori dipendenti e 3.000 euro per i dipendenti che hanno dei figli a carico fiscale.

I limiti cambieranno a partire dall’anno 2024, ed in maniera decisamente radicale dal momento che per gran parte dei lavoratori dipendenti saranno pari a 1000 euro e 2000 euro per i dipendenti che hanno dei figli a carico fiscale. Il bonus per dipendenti 2024 dunque, stando alle previsioni, sarà inferiore per i genitori lavoratori rispetto a quanto stimato. La cifra comprende però varie agevolazioni legate a beni di pagamenti diretto, come ad esempio le bollette nonché diversi servizi.