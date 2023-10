Vuoi una chioma setosa e lucente? Ad ogni capello la sua maschera fatta in casa: a costo zero e super efficace

Per avere una chioma setosa e lucente non occorre acquistare maschere super costose: bastano pochi ingredienti che tutti abbiamo.

Volete capelli perfetti e setosi come quelli delle influencer? Nessun problema e, soprattutto, nessun costo folle: bastano pochissimi ingredienti che tutti abbiamo in casa. In questo articolo vi spieghiamo come realizzare delle maschere super efficaci in base al vostro tipo di capello.

La bellezza è un dono, non un lusso. Non è assolutamente vero che per avere una bella pelle e dei bei capelli dobbiamo per forza spendere un mucchio di soldi in trattamenti e prodotti costosi. Anzi, molto spesso i prodotti realizzati in casa con ingredienti semplici e naturali, si rivelano di gran lunga più efficaci. Infatti, la natura ci dà sempre tutto quello che ci serve per la nostra salute e per la nostra bellezza.

Molti degli alimenti che siamo solite mangiare, possono essere impiegati anche per realizzare maschere e impacchi da applicare sul viso oppure sui capelli. Naturalmente il tipo di ingredienti da utilizzare varia a seconda del nostro tipo di pelle e capelli e del risultato che vogliamo ottenere. Chi ha i capelli grassi userà certi ingredienti, chi ha i capelli secchi dovrà usarne altri.

Tre maschere per capelli super efficaci a costo zero

I capelli sono un po’ il cruccio di tutte noi donne: li vorremmo sempre lunghi, folti, lucenti. Il problema è che non sempre abbiamo il tempo per andare dal parrucchiere e, inoltre, i prodotti professionali a volte costano davvero un occhio della testa. Ma niente paura: è possibile realizzare ottime maschere per i capelli a costo zero con semplici ingredienti che tutte abbiamo in casa.

Ogni capello richiede la sua maschera specifica. Ma c’è un ingrediente che va bene per tutte le chiome: lo yogurt. Questo alimento è ricchissimo di proteine e fermenti lattici: sostanze che nutrono i nostri capelli e li lasciano morbidi e setosi. Dunque per prima cosa procuratevi un vasetto di yogurt bianco e senza zuccheri. Di seguito vi suggeriamo 4 diverse maschere in base al vostro tipo di capello.

Capelli secchi

Se avete i capelli secchi vi occorre una maschera nutriente. Basta mescolare mezzo vasetto di yogurt bianco con mezza banana schiacciata e un cucchiaio di olio di cocco. Lasciate in posa 15 minuti e poi procedete con lo shampoo.

Capelli grassi

Se, al contrario, i vostri capelli sono grassi, avete bisogno di una maschera purificante che potete realizzare mescolando mezzo vasetto di yogurt bianco con la polpa schiacciata di un kiwi. Dopo 15 minuti fate lo shampoo.

Capelli mori

Per dare lucentezza alle chiome scure, non c’è niente di meglio di una maschera a base di yogurt e cacao: mescolate mezzo vasetto con un cucchiaino di cacao in polvere e lasciate in posa 30 minuti. Poi fate lo shampoo.

Capelli biondi

Infine per regalare stupendi riflessi ai capelli biondi, mescolate mezzo vasetto di yogurt bianco con un cucchiaino di polvere di camomilla. Anche in questo caso lasciate riposare per 30 minuti e poi fate lo shampoo.