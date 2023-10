Ha da poco compiuto 18 anni, ma la riconoscete? È la figlia di un’amata conduttrice tv

Ha da poco compiuto 18 anni, è bellissima e assomiglia davvero molto alla mamma: la riconoscete? E’ la figlia di una nota conduttrice tv, ecco chi è.

Sempre più figlie di conduttrici si stanno piano piano prendendo la scena sui social, specialmente perché le loro mamme mostrano con orgoglio la bellezza delle loro “bambine” (ormai cresciute) a tutti i fan. Questa estate, in tanti hanno parlato di Antonella Clerici e della sua Maelle, sempre più bella e più simile alla mamma.

Di recente, però, c’è un’altra figlia di una nota conduttrice che, compiuti i 18 anni, ha iniziato a far parlare di sé; come vedete dalla foto è veramente bellissima, contraddistinta da occhi chiari e da splendidi capelli ricci. A vederla bene, poi, lo sguardo sembra non lasciare dubbi su chi sia la mamma.

Avete capito di chi è figlia la meravigliosa ragazza della foto? E’ una conduttrice televisiva molto noto e, con tanto amore, si è ora lasciata andare ad una splendida dedica a quella che ormai è a tutti gli effetti la sua giovane donna: ecco di chi si tratta.

La splendida ragazza compie 18 anni: ecco chi è sua mamma

La ragazza coi capelli ricci e gli occhi chiari, bellissima in tutta la sua semplicità, si chiama Liala, ha appena compiuto 18 anni ed è la figlia di Licia Colò, nota conduttrice vista in televisione su Rai 3. In occasione del compleanno della figlia, la Colò ha pubblicato la splendida foto già vista, allegando una didascalia piena di parole d’amore provenienti da un grande cuore da mamma.

“Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo 🤪 Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero ❤️” scrive la conduttrice a sua figlia, dimostrandole tantissimo amore e mostrandola con orgoglio ai fan.

Come si vede dal suo profilo Instagram, Liala ama viaggiare ed ha una passione smisurata per la fotografia; non manca di pubblicare scatti direttamente dalle location visitate, tra selfie e inquadrature paesaggistiche. Una passione, per il viaggio e la natura, che sembra aver ereditato proprio dalla mamma: che presto possa arrivare anche lei in televisione, cimentandosi con programmi simili a quelli condotti dalla mamma? Data la giovane età, ha tutto il tempo per costruirsi il suo futuro e per dedicarsi alle attività che più le piacciono.