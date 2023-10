Milioni di persone si svegliano improvvisamente a quest’ora della notte: sei tra queste? Perché succede

Gli studiosi hanno affermato che le persone in menopausa possono avere difficoltà a dormire e potrebbero svegliarsi durante la notte, il che può avere un impatto sulle funzioni e sulle prestazioni quotidiane. E non finisce qua, a questo si aggiungono anche dei sintomi fisici, come per esempio: dolori articolari, vampate di calore , sudorazione notturna e un bisogno più frequente di andare in bagno e dal punto di vista emotivo: stress, ansia e depressione. Insomma una situazione che va inevitabilmente ad influire anche sull’umore e sul resto della giornata.

Ovviamente anche per tutto questo esiste una soluzione, cosi come gli esperti del settore sottolineano, il consiglio giusto è quello di mangiare meno prima di andare a letto, usare spray profumati per dormire, assicurarsi che la stanza sia perfettamente buia, consumare meno alcol , evitare troppa caffeina, aumentare l’attività fisica, e smettere di fumare . E poi, un altro modo giusto per potersi aiutare è quello di avere una routine sana per rilassarsi la notte e magari anche trovare una terapia ormonale che possa essere di aiuto, chiedendo al proprio medico.