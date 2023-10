Vuoi essere sempre in forma? Ecco quante rampe di scale dovresti fare ogni giorno

Se il tempo per praticare un vero e proprio sport non lo abbiamo, salire un preciso numero di rampe di scale può aiutare a tenersi in forma.

Sono tanti gli impegni che ogni singolo giorno abbiamo da portare a termine, anche troppi, talvolta. Questo, ovviamente, fa parte della nostra routine, ed è giusto viverla appieno così com’è. Tuttavia, dovremmo imparare che tutto ciò che facciamo è importante, certo, ma che esiste un aspetto che lo è molto di più, ed è proprio colui che ci permette di vivere la vita che abbiamo: la salute.

Malgrado possa sembrare scontato e banale, il benessere psicofisico è ciò che ci consente di restare attivi, e di affrontare ogni giornata con la forza e l’energia necessaria. Esso, dunque, dovrebbe essere sempre la nostra assoluta priorità, ma la frenesia quotidiana dalla quale siamo guidati, purtroppo, non sempre lo consente. Dedicare del tempo a noi stessi e a ciò che ci fa stare bene, ad esempio, è essenziale per la nostra anima, mentre lo sport e l’attività fisica fa bene sia alla mente sia, ovviamente, al corpo.

Andare in palestra o praticare qualsiasi altra attività sportiva, per mancanza di tempo, non sempre è possibile, ma non tutti sanno che esiste anche una altro modo, spesso sottovalutato, che ci permette di mantenerci in forma, ovvero, fare le scale. Quante volte al giorno? Quante rampe? Ecco quali sono le risposte a queste domande.

Rampe di scale: quante farne per mantenersi in forma

Tutti sappiamo quanto condurre una vita sedentaria, a lungo andare, possa avere degli effetti negativi sulla nostra salute. Se non si ha il tempo di fare sport, anche fare delle passeggiate va bene, purché la media dei passi compiuti si aggiri tra i cinquemila e gli ottomila al giorno. Fare le scale, però, secondo uno studio, sembra che apporti molti più benefici del semplice camminare.

Tale ricerca è stata pubblicata sulla rivista Applied physiology, nutrition and metabolism, e illustra l’efficacia della regola 3×3. Nello specifico, alcuni ricercatori ha sottoposto un gruppo di persone sedentarie a percorrere sessanta gradini al giorno per tre volte a settimana. L’esperimento è durato circa sei settimane, e al termine di tale periodo di tempo, tutti coloro i quali hanno partecipato al programma hanno riscontrato dei benefici.

La regola del 3×3, dunque, suggerisce di percorrere tre rampe di scale per tre volte al giorno. In questo modo non solo bruceremmo calorie e miglioreremmo la nostra attività circolatoria, ma andremmo anche a rafforzare i muscoli delle gambe e a lavorare sul nostro equilibrio.