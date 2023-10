Oroscopo: se sei della Vergine non puoi ignorare queste caratteristiche | Possono cambiare la relazione

Vuoi conoscere meglio una persona della Vergine? Ecco tutto quello che devi sapere su questo segno, pregi e difetti inclusi.

Se sei nato tra il 23 agosto e il 22 settembre allora vuol dire che sei del segno della Vergine. Tutti noi sappiamo che questo segno ama la puntualità e la precisione. Ma se vuoi conoscere anche tutti i suoi difetti e pregi allora non ti resta che continuare a leggere questo articolo.

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche diverse l’uno dall’altro, che alla fine ci rendono quelli che siamo. La Vergine, come abbiamo già detto, è un segno che tende essere molto puntiglioso su ogni cosa che fa. Deve risultare perfetto in ogni cosa che fa. Anche a lavoro si comporta nella stessa maniera: se prende in carica un lavoro allora lo deve portare a termine in modo molto preciso. Deve avere tutto sotto controllo. E questo anche in vacanza: non parte se non ha organizzato la vacanza nei minimi particolari.

Non è per niente istintivo: la Vergine fa affidamento soprattutto alla ragione. Non prende decisioni sul momento, ma ci deve prima riflettere.

La Vergine: i difetti ed i pregi di questo segno zodiacale

La Vergine ama la fedeltà e la lealtà. Ma forse, sotto sotto, nasconde qualcosa del suo carattere che non tutti conoscono. È molto timida e riservata, si vede come si comporta quando non conosce qualcuno. Ma quando prende confidenza la Vergine risulta essere anche anticonformista, ribelle e avida di indipendenza! Difficilmente trovano la persona giusta: è un segno che ricerca sempre la perfezione ed è anche molto intransigente.

Ovviamente non disdegnano qualche avventura amorosa, rimanendo sempre fedeli alla propria indipendenza. Questo è un fatto che gli aspiranti fidanzati o fidanzate di questo segno devono tenere in mente: la Vergine è un segno del tutto indipendente e se non lo si comprende fino a fondo allora non si riesce ad andare avanti con la relazione.

È una persona anche molto critica e a volte potrebbe sembrare anche molto fredda. Ma se alla fine, il sentimento è vero, allora saprà come dimostrare il proprio amore in modi alternativi, ma altrettanto efficaci. Con i segni che va più d’accordo sono lo Scorpione, Cancro, Ariete e Acquario.

Essendo così precisa in tutto quello che fa, forse la sua professione lavorativa potrebbe essere l’insegnante, il medico, oppure potrebbe dedicarsi anche alla ricerca. Tutte quelle che insomma mettono in risalto doti di problem-solving e ad anche quelle che in cui siano richieste capacità analitiche e pratiche.