Altro che pesante: una squisita zuppa di zucca che ti farà restare in forma per tutto l’autunno

Questa zuppa di zucca è deliziosa e per niente pesante: ti farà restare in forma per tutto l’autunno, ecco come realizzarla passo per passo, è facile!

La zucca è senza alcun dubbio uno degli ingredienti più rappresentativi dell’autunno, in particolare del mese di ottobre. Nel periodo di Halloween, infatti, capita di vedere zucche ovunque perché molti le utilizzano anche per allestire e decorare case e negozi, oltre che ovviamente in cucina.

Sono davvero tanti, infatti, i piatti che si possono realizzare con questo ortaggio, dai primi ai secondi, passando per contorni, antipasti e addirittura dolci. I muffin alla zucca, per esempio sono i dolci perfetti per Halloween, così come lo è il risotto con zucca e altri ingredienti a scelta come il gorgonzola o lo speck, o ancora i funghi, tutti ingredienti tipici del periodo autunnale.

In questa stagione, poi, non possono mancare a tavola zuppe e vellutate, che sono ideali quando fuori piove o fa freddo, perché sono nutrienti, calde e gustose. Con la zucca ci si può davvero divertire in questo senso, perché si possono realizzare zuppe deliziose con l’aggiunta di pochi e semplici ingredienti.

Quella che vi proponiamo, ad esempio, è una ricetta facile e veloce, ma soprattutto gustosissima. Con questa zuppa di zucca resterete in forma per tutto l’autunno e non avrete alcun problema di digestione, perché è leggera e conquisterà anche i palati più fini! Siete curiosi di sapere come si fa?

Zuppa di zucca, con questa ricetta conquisti tutti e resti in forma per tutto l’autunno: ecco gli ingredienti e il procedimento passo per passo

Le zuppe sono piatti che non possono mancare durante il periodo autunnale ed è per questo che ogni anno ci si diverte a trovare tante ricette nuove e originali che portino in tavola qualcosa di caldo, gustoso e anche salutare. Con la zucca, poi, ci si può davvero divertire perché è un alimento tipico dell’autunno ed è anche molto versatile, nel senso che si può abbinare un po’ con tutto.

La ricetta che vi proponiamo è particolamente semplice, perchè si fa con zucca, patate e un tocco di ‘croccante’ che non guasta mai. Si tratta di una vellutata leggera e saporita, perfetta per stare in forma e godere del sapore delizioso. Siete curiosi di sapere come si fa?

Ingredienti:

500 g di zucca

2 patate

80 g di speck a listarelle

80 g di formaggio filante a scelta

brodo vegetale di dado q.b.

1/2 cipolla tritata

sale q.b.

olio q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione

Per prima preparate il brodo vegetale. Potete farlo con ingredienti freschi o utilizzare il dado vegetale. Tagliate la zucca a cubetti e fate lo stesso con le patate, dopo averle lavate e sbucciate per bene. In un tegame fate rosolare la cipolla tritata e poi versate zucca e patate, facendole insaporire per un minuto. Allungate con il brodo vegetale, salate e coprite, lasciando cuocere per circa 30 minuti, il tempo di far ammorbidire gli ingredienti, aggiundendo il brodo se necessario. In un tegame fate rosolare lo speck con un filo d’olio e tenetelo da parte per decorare il piatto alla fine. Con un mixer ad immersione frullate zucca e patate, poi aggiungete il formaggio a cubetti e lasciatelo sciogliere all’interno della zuppa. Terminate con una spolverata di parmigiano grattugiato e con lo speck croccante, poi potrete impiattare.

Con questa zuppa deliziosa e nutriente conquisterete tutti e di sicuro la mangerete spesso durante tutto l’autunno. Buon appetito!