Le 3 cose dove NON deve esserci compromesso nella coppia: e se dice di no, andate via

Per quanto sia vero e giusto che l’amore è venirsi incontro, ci sono alcune per cui non si dovrebbe mai e poi mai scendere a compromessi.

L’amore non è sempre farfalle nello stomaco e momenti felici e spensierati. Ci sono giorni in cui scegliersi non è sempre semplice e non perché non si ami più il proprio partner.

La vita quotidiana, l’ansia e le paure a volte possono anche travolgerci quel tanto che basta per allontanarci dal resto mondo. E così si pensa così tanto a se stessi e a quello che si deve fare, che si perde di vista tutto il resto.

Nulla che non si possa risolvere però. Capitano dei periodi no, quello che conta è poter comunicare apertamente con la propria dolce metà: parlare infatti fa bene alla mente e al cuore, motivo per cui il dialogo costruttivo non deve mai mancare in una coppia e anzi denota come ci sia l’impegno da ambo le parti a superare qualsiasi difficoltà perché amarsi significa scegliersi ogni giorno nonostante tutto.

La vita comunque è e deve essere bella anche da soli, ma condividerla con una persona speciale che ti sappia stare accanto, capirti, sostenerti e ascoltarti nei momenti più bui è un valore aggiunto non da poco. Ecco perché in amore ci si dovrebbe venire sempre incontro, fino ad un certo punto. Ci sono delle cose, invece, per cui non si deve scendere mai a compromessi.

No, non tutto è negoziabile nella coppia: non dire mai di sì a queste 3 cose

Come dicevamo prima, ci sono ben 3 cose che non solo non sono negoziabili, ma non dovrebbero nemmeno essere messe in secondo piano. Ma partiamo dalla prima.

COMUNICAZIONE

La comunicazione in una coppia è di fondamentale. Il dialogo serve proprio per crescere non solo come individui, ma anche insieme. Motivo per cui silenzi, frasi lasciate a metà, bronci e non detti minano il rapporto più di quanto si possa immaginare. E anche le coppie più salde e innamorate discutono con la differenza che però non lasciano le questioni irrisolte.

LIBERTÀ

Altro aspetto fondamentale, nessuno può e deve limitare la tua libertà, così come tu non devi limitare quella del partner ovviamente. Vivere una relazione sana significa anche uscire con i propri amici o da soli, senza la nostra dolce metà. Una relazione non è una gabbia, ma un luogo in cui crescere e fiorire.

ATTENZIONI QUOTIDIANE

Per quanto la vita di tutti i giorni possa essere davvero pesante, non si dovrebbe mai e poi mai dare per scontato il proprio partner. L’amore, per quanto forte, non è detto che basti. Bisogna far sentire l’altra persona sempre unica e speciale e per farlo basta poco: una frase carina, un regalino o ancora una cena improvvisata possono fare la differenza.