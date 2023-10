Jasmine fa perdere la testa a papà Al Bano: mai visti così

Jasmine Carrisi sta cercando di costruirsi una propria carriera, ma nel frattempo perché ha fatto perdere la testa a papà Al Bano?

Jasmine Carrisi sta cercando di farsi largo nel difficile mondo dello spettacolo. La figlia di Al Bano è una ragazza giovane e spigliata. Ma cosa è successo col famoso papà? Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Al Bano è un artista che a 80 anni di cui gran parte trascorsi sotto i riflettori o su un palcoscenico non ha più niente da dimostrare a nessuno. Dalla fine degli anni ’60 ha iniziato a collaborare con Romina Power anche a livello artistico. La coppia è stata sposata per molti anni e insieme ha affrontato tanti ostacoli e il dramma della scomparsa della figlia maggiore Ylenia. Dopo il divorzio l’attore si è rifatto una vita con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli: Jasmine e Bido.

La prima sembra abbia tutta l’intenzione di seguire le orme del padre anche se con uno stile completamente diverso. Da parte sua l’artista non sembra voler accennare a ritirarsi dalle scene

Al Bano: ecco come ha lasciato tutti a bocca aperta

Su Instagram la giovane Carrisi ha ben 118 mila fan che la seguono e non si perdono un suo aggiornamento.

Nel frattempo sui social è comparso un filmato in cui ci sono Jasmine e Al Bano. Si tratta di qualcosa di divertente e leggero. La canzone in sottofondo è la celebre Felicità in versione remix. Sulle note del pezzo cult padre e figlia scherzano. La giovane fa un po’ di movenze e balletti, ma ad un certo punto arriva il leone di Cellino San Marco con un panino, come nella canzone, che decide di offrire alla vip. L’atmosfera è scanzonata come dovrebbe essere qualcosa che avviene tra parenti.

La famiglia Carrisi non si lascia mai abbattere ed è sempre pronta a lanciarsi in qualche nuova impresa. Di recente ha deciso di partecipare a una versione di Ballando con le stelle, ma in Georgia. A dare la conferma è stato il settimanale Chi. Pare che la ragazza dovrà risidere per due mesi a Tbilisi, capitale della Georgia, per portare a termine il suo impegno. I genitori, naturalmente, la sostengono e incoraggiano. Dopotutto anche dall’ultimo video si vede come l’ugola d’oro della Puglia abbia un rapporto speciale con la figlia nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso. E i fan non possono che impazzire vedendoli così felici e sereni.