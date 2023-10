Coca Cola, no, non è solo da bere: ecco gli usi incredibili (ed efficaci) della bevanda più famosa del mondo

La Coca Cola ha degli utilizzi formidabili che ci possono aiutare ogni giorno: non è solo da bere! Ecco quali sono gli usi più diffusi

Non c’è niente di meglio, dopo magari aver mangiato qualcosa in stile street food, oppure in una giornata calda, di una bellissima Coca Cola gelata, magari nella classica bottiglietta di vetro, che restituisce anche quel tocco vintage.

La Coca Cola è sicuramente una delle bevande più amate al mondo e in alcuni casi, davvero riesce a rilassare mente e corpo dopo momenti faticosi. Spesso e volentieri infatti, diciamo “ora ci vorrebbe una Coca Cola!”.

Da anni ormai è una delle bevande più diffuse in assoluto, e sono diversi i competitors che hanno provato a mettersi sulla stessa strada. Ma la costa stupefacente è che la Coca Cola oltre a essere un’ottima bevanda, ha tanti altri usi che possono tornare estremamente utili, anche per risolvere problemi più o meno comuni. A cosa può servire quindi? Ecco gli usi più comuni e bizzarri, per i quali viene utilizzata la Coca Cola.

Coca Cola: se non la bevi, usala!

Avere una Coca Cola in casa, fa sempre bene. Perché a quanto pare il suo utilizzo è molto comodo per altri scopi. Oltre che berla, può essere utilizzata per tante altre cose da fare in casa. Per alcuni esiste ancora un ingrediente segreto a rendere questa bevanda così speciale. Ad oggi, composta da acqua e zucchero, aromi naturali, caffeina e acido fosforico e il classico colorante caramello. Sono in vendita più versioni oltre alla classica, come la Light, la Zero, la Lemon ed altre ancora.

Insomma, fa sempre bene avere una Coca Cola in casa? Oltre a dissetarsi, sicuramente. Ci sono degli usi molto diffusi, uno di questo è quello di rimuovere le incrostazioni da padelle e pentole. Infatti, agisce pesantemente sullo sporco presente nelle pentole: immergiamole nel liquido facendolo attivare per un po’, e dopo un tocco di acqua e spugna verrà tutto via!

Altri metodi per utilizzare la Coca Cola

La Coca Cola è anche utilizzata per rimuovere, ad esempio, le macchie nel water o sulla porcellana del bagno. Basta anche in questo caso lasciarla agire almeno per un’oretta, e rimuoverla poi con un panno umido. Ci aiuterà anche a eliminare la ruggine su attrezzi o oggetti che nel tempo l’hanno accumulata. Qualcuno la utilizza, ad esempio, come solvente per far splendere i vetri di casa. Utilizzata proprio come un detersivo per i vetri, può essere usata all’interno di un nebulizzatore.

È utile anche per lavare le stoviglie d’argento, che restituiscono una buona lucentezza dopo aver passato un panno inumidito, o dopo averle immerse nella Coca Cola e poi asciugate. Risulta utile anche per pulire le lenti degli occhiali, ma come si è visto è davvero comoda per pulire tante cose in casa. Insomma, è sempre un bene avere una lattina di Coca Cola in frigo.