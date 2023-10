Look sempre perfetto, il segreto risiede in un dettaglio del tuo corpo: lo rivelano gli scienziati

Gli esperti di stile e di outfit si affannano tanto. Ma basterebbe guardare a un dettaglio del nostro corpo per avere un look sempre impeccabile

Un articolo che, forse, potrebbe interessare più alle donne, sempre attente a tutti i dettagli, molto di più rispetto agli uomini. Ma, in realtà, si tratta di un consiglio sul look che potrebbe essere recepito da chiunque. Anche perché, per avere un outfit sempre perfetto dobbiamo guardare al nostro corpo. Non lo diciamo noi, ma la scienza.

In particolare uno studio dei ricercatori dell’Università di St Andrews. Nel 2021, i ricercatori hanno effettuato uno studio per testare l’importanza della carnagione di una persona nella scelta del colore dell’abbigliamento. I loro risultati hanno suggerito che le persone con la pelle chiara si adattano meglio ai vestiti blu, mentre le persone con la carnagione abbronzata stanno meglio nelle opzioni. Ma questa ricerca si è rivelata parziale, perché non ha tenuto conto di altri importanti dettagli fisici.

Il look ideale: ce lo dice il nostro corpo

Per chi ha svolto l’indagine, l’enfasi sul colore della pelle nella scelta del colore dell’abbigliamento personale è fuori luogo. Sarebbe, in realtà, tutt’altro dettaglio del nostro corpo a contare. Il nuovo studio afferma che il colore dei vestiti più adatto è determinato dal colore degli occhi. Secondo questa nuova ricerca, le persone con gli occhi azzurri si adattano a tonalità blu “fredde”. Mentre le persone con gli occhi marrone scuro stanno meglio con tessuti arancioni o rossi.

Per avvalorare le proprie tesi, il team ha effettuato due esperimenti. Il primo esperimento prevedeva foto di donne bianche: metà con pelle, capelli e occhi chiari e metà con pelle, capelli e occhi più scuri. Queste immagini sono state anche trasformate in modo che il tono della pelle dei volti naturalmente chiari fosse alterato per dare loro un’abbronzatura e il colore della pelle dei volti naturalmente più scuri fosse schiarito. A cento partecipanti è stato chiesto di scegliere quali abiti si adattassero meglio a ciascun viso, con opzioni di colore attraverso l’intero spettro.

Nel secondo esperimento, i ricercatori hanno mostrato a 100 partecipanti immagini di persone con occhi chiari e scuri, e poi immagini in cui i loro occhi erano stati trapiantati nel colore opposto. Nel secondo esperimento, i ricercatori hanno mostrato a 100 partecipanti immagini di persone con occhi chiari e scuri, e poi immagini in cui i loro occhi erano stati trapiantati nel colore opposto

I risultati hanno rivelato che le preferenze di colore per ciascun viso rimanevano le stesse, anche quando l’illuminazione veniva regolata per abbronzarsi o schiarire il viso. Le scelta sui rossi è caduta sui volti originariamente scuri, mentre i blu per i volti originariamente chiari. Secondo i ricercatori, ciò indica un ruolo fondamentale per il colore degli occhi o dei capelli.