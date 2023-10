Oroscopo delle emozioni, ecco i segni zodiacali più empatici ed emotivamente preparati

Questi segni zodiacali sono risoluti e tutti d’un pezzo: riescono a capire sempre se una persona a loro cara sta attraversando un bel periodo o no.

Per alcuni segni zodiacali è davvero facile capire come sta l’altro. Volendo, lo si potrebbe considerare anche una sorta di superpotere, la verità è però che le stelle hanno riservato loro tutta l’empatia dell’universo. E così, capita spesso e volentieri che anche un sospiro per loro sia un indizio importante.

Comprensivi, consapevoli e sempre disponibili ad ascoltare l’altro in qualsiasi circostanza, col tempo questi segni sono riusciti a rendere la loro intelligenza emotiva anche il loro punto di forza. Ma quali sono i segni più empatici dell’oroscopo? Non ci resta che scoprirli insieme partendo dal primo!

I segni più empatici dell’oroscopo sono proprio loro: lo avresti mai detto?

Sono ben 6 i segni in questione e partiremo dal sesto per risalire pian piano questa speciale classifica arrivando fino alla prima posizione.

PESCI

I Pesci sono abbastanza intuitivi e possono facilmente capire cosa sta succedendo andando oltre la superficie. I nati sotto questo segno, infatti, carpiscono subito i sentimenti delle persone, spesso anche anticipando i bisogni degli altri prima ancora che vengano espressi. Amano anche ascoltare e sostenere, specialmente nei momenti più difficili.

CANCRO

È risaputo che il Cancro senta profondamente le proprie emozioni. Questo però è anche un vantaggio perché permette ai nati sotto questo segno di comprendere prima e meglio come stanno davvero gli altri. Empatico come pochi, il Cancro vive per prendersi cura di chi ama. Non sorprende quindi che sia uno dei segni emotivamente più intelligente.

VERGINE

La Vergine pecca di espressività e non è sempre facile capire cosa stia pensando. Ciò non toglie però che questo segno sappia mostrare la propria empatia attraverso atti pratici. Ma non solo. Ha un livello di autoconsapevolezza diverso da qualsiasi altro segno, motivo per cui la Vergine sa sempre di cosa ha bisogno l’altra persona e questo si traduce in una profonda conoscenza dell’altro.

SCORPIONE

La capacità dello Scorpione di leggere gli altri, anche quando le intenzioni reali sono ben nascoste, non è seconda a nessuno. Fai attenzione però: per quanto bravi e gentili, i nati sotto questo segno se si sentono offesi o arrabbiati possono mostrare tutto il loro “veleno” utilizzando le informazioni altrui per manipolare le situazioni a proprio vantaggio.

BILANCIA

Nessuno come la Bilancia riesce a disinnescare facilmente qualsiasi situazione emotivamente esplosiva. Ma non significa di certo che il suo ruolo sia semplicemente quello di un mediatore. I nati sotto questo segno, infatti, hanno una profonda comprensione delle emozioni umane e trascorrono la vita alla ricerca di equilibrio ed equità.

SAGITTARIO

E in cima alla lista dei segni più empatici troviamo proprio il Sagittario. Pur restando spiriti liberi e avventurosi, i nati sotto questo segno, sanno essere anche di mentalità aperta, intelligenti e molto ottimisti. E tutte queste qualità li rendono il segno zodiacale emotivamente più intelligente di tutti grazie alla loro miscela perfetta di empatia e saggezza.