Affascinanti ma poco affidabili: ecco i segni zodiacali più donnaioli

Ognuno a modo suo, ma sono tutti seduttori e dongiovanni impenitenti: una caratteristica che dipende dal loro segno zodiacale

Sono belli, sono interessanti, sono irresistibili. Ma, attenzione, sono anche davvero poco affidabili. Ci sono persone che, per natura, non riescono proprio a non provarci se qualcuno interessa loro. E questo a prescindere dal fatto che siano single o impegnati. Una caratteristica che dipende dal segno zodiacale sotto cui sono nati. Forse vi conviene controllare subito quello del vostro partner…

Lo fanno perché sono irrimediabilmente attratti dalle donne. Donnaioli allo stato puro che poi, spesso, non fanno altro che vantarsi con gli amici. Qualcosa che non andrebbe fatta, a dire il vero… Ma, a volte lo fanno anche per una questione di sicurezza: vogliono sentire che piacciono e, quindi, la conquista è una forma di narcisismo. Quale che sia la motivazione, guardatevi bene da questi segni perché sono quelli maggiormente inclini a questo tipo di atteggiamento…

I segni zodiacali più donnaioli

Abbiamo identificato un podio ideale delle persone (e, quindi, dei segni zodiacali) con queste caratteristiche. Per carità, l’arte della seduzione può essere senza dubbio un pregio. A patto che non la si metta in atto anche da fidanzati o, peggio ancora, da sposati…

Andate a dirlo al Sagittario, che, come è noto, è il segno più avventuriero tra i dodici dello Zodiaco. Ma quando parliamo di avventure, di solito, parliamo di viaggi, di esperienze particolari ed esotiche. Non solo. Per il Sagittario un’avventura è anche sedurre una donna. I Sagittario, con la loro energia e la loro vivacità, riescono a sedurre anche quando non vogliono.

È un seduttore nato, poi, il segno dello Scorpione. Una costellazione che caratterizza persone ombrose e tenebrose, ma, allo stesso tempo enigmatiche, magnetiche e irresistibili. Sì, è proprio quest’anima un po’ dark dello Scorpione che fa impazzire le donne. Gli appartenenti a questa costellazione, dal canto loro, lo sanno bene e non fanno nulla per nascondersi, anzi. Le loro capacità seduttive li fanno crogiolare.

Infine, istintivo e impulsivo, c’è l’Ariete. Un segno che è un vero e proprio dongiovanni, ma che può, alla lunga, diventare pericoloso. Potremmo dire un seduttore seriale, dato che, capito e imparato cosa fa impazzire le donne mette in atto quello stesso copione, sapendo che, come sempre gli accade, avrà grande successo. L’Ariete è capacissimo di flirtare con una donna appena conosciuta, se gli gira in quel modo in quel momento.