La tecnica dello specchio consigliata da tutti gli psicologi: provala ha un effetto incredibile

Gli psicologi non hanno dubbi: ti basta solo uno specchio per dimostrare a te stesso quanto vali. Non sai gli effetti incredibili in pochissimo tempo!

Non è di certo semplice convivere con noi stessi. Passiamo, infatti, la maggior parte del nostro tempo a criticarci o a evidenziare o ancora ingigantire dei difetti fisici o caratteriali che non ci piacciono così tanto, da rimuginarci tutto il tempo. La critica sì, serve ed è costruttiva, fino ad un certo punto però.

Arriva il momento in cui, infatti, si deve agire e non solo subire quello che diciamo su noi stessi. In altre parole, il segreto per cominciare a vivere serenamente con noi stessi è accettarci senza smettere di migliorarci. Siamo questi nel bene e nel male e siamo soprattutto il frutto di quello che ci succede o scegliamo.

Motivo per cui il lavoro migliore che possiamo fare su noi stessi è apprezzare i nostri punti di forza e prendere atto delle cose che non vanno per cambiarle, ma senza l’ansia o la paura di non farcela. Per farlo però serve assolutamente come prima cosa risanare nel profondo la nostra autostima, sempre fin troppo bistratta, ed è qui che entra in gioco la tecnica dello specchio.

Ti basta uno specchio per fare pace con te stesso: prova subito!

Nella sua semplicità, in realtà la tecnica dello specchio è estremamente efficace. Tutto quello che devi fare è mandare e ricevere messaggi positivi a te stesso smontando così il castello di critiche costruito nel corso degli anni. La prima cosa quindi che devi fare una volta sveglio o quando hai un momento libero solo per te è metterti davanti allo specchio senza però pensare a niente, la tua deve essere un’osservazione attiva sì, ma senza giudicare.

Una volta davanti allo specchio, guardati negli occhi e concentrati sulla forma del tuo viso mentre ripeti a te stesso frasi incoraggianti come “ti voglio davvero bene”, “mi accetto e mi amo così come sono“, “Amo i miei occhi (o una qualsiasi altra parte del corpo che non ti piace)” o ancora “Ogni giorno m’innamoro di più di me stesso”.

Respira profondamente e ripeti le frasi fino a che non ti sentirai meglio. Attenzione però: una volta sola non basta, serve essere costanti ripetendo questo esercizio anche ogni giorno se necessario. Ed è solo se ci si ama profondamente che si può imparare anche ad amare il prossimo.