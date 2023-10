Il segreto per riposare bene è semplicissimo, ma fondamentale. Ecco perché non ne possiamo fare a meno

Per riposare bene il segreto è solo uno: semplicissimo ma fondamentale. Vediamo insieme cosa dobbiamo fare.

Il riposo è fondamentale per stare bene e avere energia durante la giornata. Secondo gli esperti il segreto di un buon riposo è solo uno ed è semplicissimo. In questo articolo vi sveliamo di cosa si tratta.

Chi dorme non piglia pesci, recita un vecchio proverbio. Ma chi non dorme rischia grosso. Questo lo dicono gli esperti di medicina. Infatti dormire è uno dei pilastri della salute insieme a nutrirsi correttamente e fare attività fisica regolarmente. Il sonno è importantissimo per la salute del corpo e anche del cervello. Non dormire bene o non dormire a sufficienza, alla lunga, può portare non solo a disturbi fisici ma anche mentali. L’insonnia è strettamente legata a fenomeni di depressione.

Inoltre se non riposiamo bene, il giorno seguente non avremo energia per fare nulla. Non riusciremo ad allenarci ma neanche a concentrarci sul lavoro o nello studio, non riusciremo insomma a fare tutto ciò che c’è da fare e ci sentiremo deboli e irritabili. La soluzione, però, non è imbattersi di pastiglie per dormire che, anzi, possono portare più danni che benefici. Secondo gli esperti c’è un segreto semplicissimo per riuscire a riposare bene.

Ecco il segreto per riposare bene

Riposare bene è fondamentale quanto nutrirsi bene e fare attività fisica. Spesso tendiamo erroneamente a sottovalutare l’importanza del sonno mentre, al contrario, è uno dei pilastri della buona salute. Vediamo qual è il segreto di un buon riposo.

Sembra scontato ma il segreto per riposare bene è il buio. Il buio è estremamente rilassante per i nostri occhi, continuamente messi alla prova dalle luci dei dispositivi tecnologici come televisione, smartphone e computer. Ma il buio è rilassante soprattutto per il cervello che inizierà a produrre melatonina, l’ormone direttamente coinvolto nel sonno.

Molte persone hanno la cattiva abitudine di lasciare una luce accesa o di tenere la tapparella un po’ alzata per far entrare un po’ di luce. Questo rischia di mandare in tilt il nostro cervello. L’organismo, infatti, vive la presenza di luce come se fosse ancora giorno, tempo di attività e, quindi, non riesce a rilassarsi e ad addormentarsi. Inoltre, ciò potrebbe indurre un falso senso di fame e noi potremmo essere spinti ad alzarci per fare uno spuntino. Ma dopo aver mangiato diventerà ancora più difficile riuscire ad addormentarsi e a riposare come si deve.

Dunque, se avete problemi di insonnia e fate fatica a riposare bene, per prima cosa assicuratevi di essere completamente al buio nel momento in cui andrete a coricarvi. Potete anche aiutarvi con le classiche mascherine da mettere sugli occhi, quelle che si utilizzano anche in aereo. Inoltre, altra regola, importante: cercate di andare a dormire e di svegliarvi sempre alla stessa ora.