Daniele Liotti, il lutto per la morte del padre e quella confessione da brividi

Daniele Liotti continua a riscuotere grande successo in tv, ma la sua confessione è stata da brividi: c’entra il lutto del padre

Daniele Liotti cerca di dividersi tra lavoro e vita privata: da ben otto anni è legato a Cristina D’Alberto Rocaspana costruendo una famiglia molto felice. Lo stesso attore italiano ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre, che sente sempre vicino a sé.

Nel 2017, invece, è nata la figlia Beatrice che rappresenta il loro orgoglio. Nella sua vita è presente anche Francesco, il figlio che studia a Londra, con il quale ha un rapporto da papà-amico. Il ragazzo è nato nel 1998 dalla sua precedente relazione: ha sposato Arianna, ma dopo tre anni la coppia si è separata. Ora ha raccontato il suo rapporto con la morte con il suo ruolo da assoluto protagonista.

Daniele Liotti, il ricordo emozionante del padre: la verità

Come svelato dal settimanale Nuovo, Daniele Liotti sarà protagonista con la nuova serie tv di Canale 5, Anima gemella. Il noto attore italiano vestirà i panni del dottore Carlo Bontempi: per la prima volta interpreterà un medico nella sua carriera conoscendo vicino il fenomeno dell’esoterismo. Sarà un approccio molto scientifico, come lui stesso ha raccontato, ma ad un certo punto della storia sentirà sempre più vicina la voce della moglie venuta a mancare di nome Adele. Un rapporto con la morte che è presente anche nella sua vita reale.

Daniele Liotti avrà un ruolo da protagonista curando allo stesso modo i pazienti avendo a che fare con la morte. Lo stesso attore ha rivelato di essere molto razionale anche nella vita di tutti i giorni riflettendo sull’argomento. Nel corso di questi anni si è documentato ragionando e curiosando sull’energia che esiste prima di noi. Ha rivelato che gli piace pensare che dopo la morte ci sia qualcosa di più grande, che rimanga nel cuore delle persone che amiamo e che ci amano.

E così è andato nel profondo spiegando come avverte sempre vicino il padre scomparso ben 17 anni fa: “La sua energia è sempre vicina e cerco di tramandarne il ricordo”. Lo stesso Liotti ha raccontato che qualche tempo fa mentre si trovava in auto con la figlia Beatrice, si è ritrovato ad intonare una canzone che gli ha fatto pensare subito a lui. Ha spiegato alla figlia il motivo della sua commozione e così è arrivata la vera emozione.