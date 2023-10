Terrifier 3 sta per arrivare: il pagliaccio che terrorizza il mondo intero torna prima di Natale

La serie slasher che ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo, torna con un nuovo spaventoso capito della saga.

Fin dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Terrifier ha fatto discutere in tanti per l’eccessiva violenza contenuta nelle scene del film e per aver creato molto disagio negli spettatori. Art the Clown è un personaggio creato da Damien Leone, il regista del film, ed è il protagonista della serie Terrifier, che ha avuto inizio con l’uscita del primo capitolo nel 2017.

Come molti film legati al genere slasher, la trama di Terrifier è estremamente semplice e ruota attorno all’esplicita violenza perpetrata dal villain del film nei confronti delle sue vittime. Il regista Damien Leone è uno degli esponenti americani del cinema indipendente: i film sul clown sadico sono tutte produzioni low-budget, appartenenti all’infinito universo dell’underground horror. Nonostante il budget irrisorio, Leone è riuscito a creare una saga di successo.

Il successo di Art the Clown non è rimasto un fenomeno interno ai cinema degli Stati Uniti, ma si è diffuso velocemente su scala globale, anche grazie alle notizie circolate su internet. Gli appassionati del genere slasher, non hanno perso tempo a recensire il film e a far circolare le voci su presunti svenimenti e disagi fisici provocati dalla visione del film. Il regista, sull’onda di questo successo, propone un nuovo intrigante capitolo della saga.

Terrifier 3: Art the Clown terrorizza di nuovo il pubblico

Il terzo capitolo della saga dedicata ad Art the Clown arriva nelle sale cinematografiche prima di Natale. Il regista Damien Leone ha già rilasciato delle dichiarazioni in merito al terzo capitolo della saga, promettendo ai fan che il film sarà ancora più estremo dei primi due capitoli. I fan del clown sono già in trepidazione per l’uscita del nuovo Terrifier 3 e stanno condividendo online i loro pronostici.

L’uscita al cinema di Terrifier 3 è stata annunciata per il 2024, ma non è stato ancora specificato in quale mese. I fan pensano che il film possa uscire a Dicembre visto il periodo natalizio in cui è ambientata la trama, ma è molto probabile che l’uscita nelle sale combacerà con il periodo di Halloween, dal momento che il secondo capitolo è stato un successo proprio durante il mese di Ottobre.

Per quanto riguarda l’uscita nelle sale italiane, non si conosce ancora una data certa. Nel frattempo, i fan attendono il primo teaser trailer del film che verrà rilasciato online alla fine della riedizione del secondo capitolo. Oltre al fenomeno social, i film diretti da Damien Leone sono stati elogiati dai grandi maestri dell’horror quali Stephen King e Mike Flanagan che hanno definito la saga di Terrifier come la più inquietante degli ultimi tempi.