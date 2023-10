Elodie, sapete dove abita la cantante del momento? I dettagli non passano inosservati ai fan

Dove abita Elodie? Sul suo account su Instagram spuntano i dettagli che non passano inosservati ai fan della cantante italiana.

Questo è il periodo musicale più fertile per Elodie. La cantante si è rinnovata musicalmente e per quanto riguarda la sua immagine e la sua evoluzione ha trovato un grande riscontro nel pubblico italiano. Lo dimostrano le vendite dei suoi ultimi lavori musicali e il successo al Forum di Assago, dove è stata paragonata a una popstar internazionale per il modo di porsi sul palcoscenico.

La cantante è una delle poche artiste nel nostro Paese a ripensare la musica italiana concettualmente nel modo in cui avviene oltreoceano. Ha imparato a ballare, a indossare costumi sexy e alla moda. Ha cambiato taglio di capelli e genere musicale, che spazia tra la dance e la pop dance. Questa sua nuova identità musicale l’ha premiata con diversi dischi di platino ed è una delle poche donne italiane a dominare le classifiche.

Elodie, dove abita la popstar? Ecco i dettagli della sua casa

Oltre alla sua carriera, i fan sono molto interessati alla vita privata di Elodie. La cantante romana è felicemente fidanzata con lo sportivo Andrea Iannone, a cui è legata sentimentalmente da un anno. Prima di lui la popstar aveva una relazione con il rapper Marracash, con il quale aveva duettato nella hit estiva “Margarita”. Ma dove abita la celebre star della musica italiana? I fan sono rimasti senza parole.

Elodie non abita a Roma, la sua città di origine e nemmeno a Lecce, dove ha trascorso la sua gioventù. La popstar abita a Milano dal 2022, dopo il trasferimento dalla Capitale, per ragioni legate alla sua carriera musicale. Infatti, le sedi più importanti dell’industria musicale si trovano nel capoluogo della Lombardia e molti artisti italiani si sono trasferiti là per poter svolgere il loro lavoro.

L’appartamento di Elodie non è una cosa che tutti possono permettersi. Il suo valore è di 2 milioni di euro ed è stato completamente ristrutturato da un interior designer. L’acquisto è avvenuto nel 2022, proprio quando la cantante ha deciso di stabilirsi a Milano. La sua casa è molto elegante e ha tantissimi confort, anche se è grande soltanto 100 metri quadri. Nel suo appartamento infatti c’è l’aria condizionata, il pavimento riscaldato e un sistema di sicurezza.

Abita a pochi passi da luoghi più in e frequentati dalla movida milanese, come i Navigli, il Duomo, il Castello Sforzesco e la Darsena. L’arredamento della sua casa è minimalista e di design, con tonalità chiare e ampie finestre. Il salotto e le camere da letto sono molto spaziose e il bagno moderno e dotato di tanti confort. Nella sua casa non manca nemmeno un grande balcone.