Rudy Zerbi: ecco chi è la nuova e ricchissima fidanzata Grace Raccah

Sapete che Rudy Zerbi ha una nuova e bellissima fidanzata? Lei si chiama Grace Raccah ed è molto ricca: ecco chi è e cosa fa nella vita.

La nuova edizione di Amici è cominciata solo da poche settimane ma già sta succedendo un po’ di tutto all’interno del programma. Sono nati i primi amori tra alcuni concorrenti, sono iniziate le sfide e abbiamo anche già assistito alla prima eliminazione: Spacehippiez ha infatti lasciato la scuola per lasciare il posto allo sfidante Samuspina nella puntata di domenica 22 ottobre.

Al banco dei prof, poi, non mancano come sempre scontri, battibecchi e imperdibili siparietti. Alessandra Celentano continua ad essere spesso in disaccordo con i colleghi Emanuel Lo e Raimondo Todaro, in particolare con quest’ultimo, e lo stesso accade inevitabilmente anche tra gli insegnanti di canto.

Non mancano, infatti, i botta e risposta in puntata tra Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, che raramente sono d’accordo sul talento dei loro allievi e si ‘colpiscono’ a suon di sfide e compiti. Rudy Zerbi, in particolare, continua ad essere uno dei prof più temuti del banco di canto, oltre che uno dei più severi.

Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Di recente lo abbiamo visto ospite di Verissimo e in quell’occasione ha parlato della sua famiglia e del suo ruolo di padre, ma non ha accennato alla sua vita sentimentale. Dalle sue parole sembrerebbe che sia single, ma in realtà sul web non si fa altro che parlare della sua nuova fidanzata. Si chiama Grace Raccah ed è ricchissima: volete sapere chi è e cosa fa nella vita?

Rudy Zerbi, sapete chi è la sua nuova fidanzata e cosa fa nella vita? Si chiama Grace Raccah ed è splendida, ma anche ricchissima

Anche se lavora in tv ormai da tantissimi anni, Rudy Zerbi è sempre stato molto riservato su tutto quello che riguarda la sua vita privata e raramente parla delle sue cose pubblicamente. Di recente lo abbiamo visto ospite a Verissimo e dalle sue dichiarazioni potrebbe sembrare che al momento sia single, ma in realtà non è così.

Il maestro di Amici, infatti, sembra avere una nuova fidanzata. Lei si chiama Grace Raccah e, oltre ad essere una bellissima ragazza, è anche molto ricca. Si tratta, infatti, della figlia del noto imprenditore Daniele Raccah, patron del brand di moda Dan John. Grace è più giovane di Rudy, ma appare innamoratissima di lui nelle foto che posta sul suo profilo Instagram.

Sul web e sui settimanali di gossip, dunque, non si fa altro che parlare di questa storia d’amore tra i due, che sembrerebbe andare avanti già da un po’ di tempo, almeno stando alle date delle foto postate da Grace sui social. Di lei si sa molto poco, perché è particolarmente riservata, ma dai social si capisce che ha una figlia. Che dite, vi piacciono loro due come coppia?