Dimagrisci senza dieta coi 13 supercibi ad effetto termico che velocizzano il metabolismo: geniale

Vuoi dimagrire ma non riesci? La causa potrebbe essere nei cibi che mangi, ecco quelli che velocizzano il tuo metabolismo.

Perdere peso è uno degli obiettivi più comuni e che, molto spesso, si dimostra essere tra i più difficili da raggiungere. Dal punto di vista fisiologico, il processo di dimagrimento si verifica quando il corpo utilizza le riserve di grasso immagazzinate come fonte di energia per soddisfare i suoi bisogni metabolici durante l’arco della giornata.

A seguito di una dieta ipocalorica, ad esempio, si possono perdere diversi Kg nel primo periodo ma questo peso il più delle volte deriva da una perdita repentina dell’idratazione e quindi dei liquidi corporei e delle masse muscolari. Per cui, spesso non si riesce a ridurre il grasso in eccesso con diete veloci. Mangiare meno per un determinato periodo, difatti, comporta una diminuzione del metabolismo basale.

L’organismo si abitua a sopravvivere con meno calorie, abbassando le proprie funzioni vitali. Questo fenomeno comporta una progressiva diminuzione delle energie da dedicare alle attività quotidiane, una stanchezza cronica e una diminuzione delle masse muscolari. Ma come dimagrire mantenendo la perdita di peso a lungo termine e mangiando bene?

I 13 super cibi che velocizzano il metabolismo

Durante un percorso di perdita di peso, la qualità del cibo che introduci nel tuo corpo è importante. Mentre non c’è un solo alimento che possa aiutarti a perdere grasso, alcuni alimenti sono migliori di altri per stimolare e velocizzare il tuo metabolismo. Questi cibi sono chiamati alimenti termici. Includerli nella tua dieta può aumentare il numero di calorie che bruci ogni giorno e aiutarti nella perdita di grasso in eccesso.

Ci sono diversi cibi che puoi consumare regolarmente e che ti possono aiutare nel tuo percorso di perdita di peso. Carni magre, latticini a basso contenuto di grassi e uova sono ottimi per incrementare il senso di sazietà e accelerare il metabolismo. Seguono il pesce di alta qualità, le noci e i semi, l’avocado e il tè verde. Concludere il pasto con un caffè amaro, inoltre, ti aiuterà a digerire e a attivare immediatamente il metabolismo.

Inoltre, peperoncini, fagioli e legumi, cereali integrali e patate dolci, sono perfetti per mantenere un livello di attività metabolica alto durante tutto il giorno. Questi alimenti richiederanno al tuo corpo di utilizzare molta più energia per digerire. Attraverso un processo chiamato termogenesi indotta dalla dieta, gli alimenti termici causano un aumento del tasso metabolico, ovvero la velocità con cui il tuo corpo brucia calorie.