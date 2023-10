5 modi per eliminare lo stress in 5 minuti: migliora felicità e qualità della vita subito

Per evitare che lo stress diventi cronico, dobbiamo contrastare quello improvviso. Ecco cinque tecniche molto efficaci

La vita frenetica che conduciamo non è affatto alleata della nostra salute. Soprattutto della nostra salute mentale. Al giorno d’oggi i nostri livelli di stress rischiano di superare livelli di guardia che possono avere anche ripercussioni sulla salute. Ecco cinque modi per eliminare lo stress in cinque minuti.

Peraltro, se non lo teniamo a bada, lo stress potrebbe diventare cronico, il che può danneggiare la salute e mettere a dura prova il nostro benessere, tanto fisico, quanto mentale. Peraltro, come ben sappiamo, livelli elevati di stress causano bassa energia e mal di testa, o eventualmente contribuiscono a condizioni più gravi come come malattie autoimmuni, diabete, malattie cardiache, ipertensione o obesità.

Una routine di sonno calmante, una pratica yoga rigenerante e trascorrere molto tempo con la famiglia e gli amici contribuiscono notevolmente a tenere sotto controllo i livelli di stress. Ma non possiamo necessariamente uscire dallo stress che si presenta quando scopriamo di aver perso un volo, quando riceviamo un’e-mail che ci dà una cattiva notizia o per qualsiasi altro imprevisto possa giungere nella vita privata e professionale.

5 modi per eliminare lo stress in 5 minuti

Oggi, dunque, cercheremo di aiutarvi con cinque tecniche rapide per eliminare lo stress, soprattutto lo stress inaspettato, quello che può insorgere per via di qualche evento quotidiano. Bastano appena cinque minuti per calmarsi, concentrarsi di nuovo e affrontare la giornata.

La prima tecnica ha a che fare con la respirazione: c’è un legame molto stretto tra il respiro e il corpo. Quando siamo stressati, la nostra respirazione può accelerare, il che aumenta la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Ma quando il nostro respiro è calmo e misurato, anche il nostro corpo si calma. E, allora, sediamoci comodamente su una sedia con le ginocchia piegate e le spalle, la testa e il collo rilassati. Mettiamo una mano sullo stomaco e l’altra sul petto. Inspiriamo lentamente attraverso il naso in modo che lo stomaco si sposti contro la mano. La mano sul petto deve restare il più immobile possibile. Espiriamo, contraendo i muscoli dello stomaco e lasciandoli cadere verso l’interno mentre spingiamo fuori l’aria attraverso le labbra. Il miglioramento sarà pressoché istantaneo.

Un altro sollievo immediato dallo stress è abbracciare i grandi spazi aperti. In tal senso, la natura è nostra alleata. Gli ambienti naturali possono catturare automaticamente l’attenzione suscitando sensazioni di piacere. Le persone tendono ad essere affascinate dalla natura, ed essere assorbiti nei grandi spazi aperti può distogliere la mente da ciò che ti disturba.

Il nostro livello di stress spesso è dato dalle troppe cose da fare, soprattutto se abbiamo fretta. In questi casi, può essere utile annotare tutto ciò che dobbiamo fare e quindi pianificare prima di eseguire gli impegni con la priorità più alta. Scrivere può aiutare a stabilire le priorità e a concentrarsi su ciò che abbiamo di fronte, piuttosto che sentirsi ansiosi che qualcosa possa sfuggire.

Come è noto, la meditazione può infondere un senso di calma, pace ed equilibrio, il che è particolarmente utile in quei momenti in cui ci sentiamo tutt’altro che calmi. Nel corso degli ultimi tempi la meditazione ha avuto un vero e proprio boom, per questo esistono anche delle app che possono aiutarci con la nostra pratica.

Infine, non perdiamo mai la voglia di giocare, che può farci tornare bambini e, quindi, meno stressati. Per esempio, avere con noi una palla antistress e darle qualche stretta forte può interrompere un treno di pensieri stressante. Si tratta di una piacevole pausa durante la giornata.