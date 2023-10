Christmas Village: il più grande di tutti si trova in un’amata città italiana

Il più grande Villaggio a tema Natale di sempre, aprirà in Italia proprio in vista di questo Natale: dove si trova e tutte le info.

Il Natale verrà festeggiato in grande a Bologna, siccome il più grande parco a tema natalizio di sempre aprirà negli spazi di FICO. Sarà un’esperienza da vivere sotto le festività natalizie assolutamente magica ed indimenticabile, sia per i più grandi che per i più piccoli, e aprirà le danze il 4 novembre e poi rimarrà aperto fino al 7 gennaio 2024.

Il Christmas Village di Bologna si estenderà su più di 10 mila metri quadrati, sia in esterni che interni, con più di 60 membri del personale che si dedicheranno a rendere questa esperienza speciale e da ricordare per tutti. Questo parco ha potuto essere messo insieme grazie all’investimento di più di un milione e mezzo di euro da parte del CELS Group.

Il Christmas Village Bologna: un’esperienza magica

Si tratta di un’azienda piuttosto celebre per la gestione di eventi importanti sia in Europa che nel Medio Oriente, tra cui tanti di quelli che si tengono nei più importanti centri commerciali di città famose tipo Londra, Berlino, Parigi, Vienna e Bucarest. Sono anche stati gli organizzatori di alcuni eventi incredibili che si sono tenuti in occasione dei mondiali di calcio di Doha.

Tra le attrazioni e spettacoli a cui potrete partecipare al Christmas Village Bologna ci sono ad esempio, il Polar Express, ovvero un treno che porterà tutti i visitatori in un magico viaggio virtuale all’interno della casa di Babbo Natale al Polo Nord. Si potrà anche fare il viaggio in slitta virtuale, un’esperienza che permetterà a grandi e piccini di volare sopra la slitta di Babbo Natale con le sue renne per poter donare tutti i regali. Con Secret Santa, si potrà fare un tour del castello dove avviene la costruzione di tutti i regali di Babbo Natale. Lo zoo di luci invece è un’area piena di installazioni luminosi di vari tipi di animali a grandezza naturale.

Tantissimi eventi al Christmas Village Bologna

Si potrà anche visitare il mondo sottomarino, una bellissima esposizione di creature marine, tra squali e delfini sotto forma di installazioni luminose. Per i più piccoli ci sarà anche il Natale in favola, un’area dedicata a tutte le fiabe amate dai bambini. Candyland invece è un’area piena di installazioni luminose di dolci e caramelle.

Sarà possibile anche accedere alla pista del ghiaccio in musica, circondata da spettacoli di luce a ritmo di musica. E in giro per il Village, saranno aperti vari Selfie Point, 20 in totale, ovvero delle postazioni luminose per immortalare il selfie perfetto. Non mancherà poi il Mercatino di Natale, l’area dedicata allo shopping natalizio. Ci saranno tantissimi altri eventi nell’arena ad essi dedicata, tra spettacoli giornalieri, musical natalizi e canti Gospel.