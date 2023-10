Colesterolo e reflusso gastrico, combatterli mangiando questa verdura è più semplice: inoltre è buonissima

Esiste una verdura che aiuta a contrastare sia il colesterolo che il reflusso gastrico. Scopri qual è e quali sono le sue proprietà.

Quando si parla di alimentazione, saper scegliere gli ingredienti giusti da portare a tavola è di vitale importanza, soprattutto quando si soffre di patologie o di problemi di salute anche lievi ma che meritano la giusta attenzione.

Per fortuna, la natura ci offre tutta una serie di cibi che possono aiutarci in tal senso e che grazie alle loro tante proprietà possono rendere l’alimentazione più sana e al contempo più gustosa. Un esempio è una verdura spesso sottovalutata ma al contempo in grado di contrastare sia il colesterolo cattivo che il reflusso gastrico.

Qual è la verdura che ti aiuterà a combattere colesterolo e reflusso gastrico

Saper scegliere gli ingredienti più adatti a comporre pasti sani e saporiti è più semplice di quanto immagini, soprattutto se parti dalle verdure. Queste, oltre ad offrire il giusto apporto di fibre, di sali minerali e di vitamine, si rivelano infatti ricche di gusto e perfette per accompagnare secondi piatti o per far parte addirittura di primi e piatti unici. Tra quelle che non dovresti assolutamente sottovalutare c’è la cicoria catalogna. Si tratta di una verdura che appartiene alla famiglia delle cicorie e che ha un retrogusto amaro ma piacevole ed in grado di rendere più caratteristici i piatti in cui si sceglie di inserirla. Al suo buon sapore si aggiungono poi diverse proprietà come quella di abbassare il colesterolo e di evitare i sintomi del reflusso gastrico.

Tra le altre cose questa cicoria stimola anche la digestione e vanta effetti sia diuretici che lassativi. Protegge la vista e ha effetti antinfiammatori e quindi utili per la salute in generale. Si tratta, insomma, di un ingrediente davvero speciale che vale la pena inserire nella dieta settimanale. Unico accorgimento? L’alta presenza di inulina la rende sconsigliata a chi soffre di gastrite grave o a chi è in dolce attesa. Per il resto si tratta di una verdura che può essere consumata in assoluta serenità e che va bene sia cotta che cruda.

Anzi, evitando di cuocerla si potrà godere maggiormente di tutte le sue proprietà benefiche e tutto per un sapore davvero unico e piacevole che renderà piatti come contorni e insalate diversi dal solito e ancor più piacevoli da gustare. Cosa che, considerata la digeribilità che ha sarà piacevole sotto più aspetti.