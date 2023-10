Spesa: conviene il mercato o il supermercato? Quasi tutti sbagliano risposta e perciò non arrivano a fine mese

Per risparmiare veramente, qual è il posto migliore dove possiamo andare a fare la spesa? Scopriamolo insieme per la gioia del nostro portafoglio!

Sappiamo tutti molto bene che negli ultimi mesi è aumentato veramente qualsiasi cosa. Tutto costa quasi il doppio. Riuscire a comprare il pane è diventato un vero e proprio investimento.

Abbiamo tantissime opzioni per fare la spesa ma le principali sono due, il supermercato ed il mercato. Per risparmiare veramente dov’è meglio andare? Cerchiamo di capirlo insieme.

Risparmiare sulla spesa: ecco dove conviene veramente

Quando facciamo la spesa cerchiamo di trovare il prodotto con il miglior rapporto qualità prezzo. Per comprare tutto quello che ci serve, specialmente adesso, la cosa migliore da fare è la mitica lista della spesa.

Mettiamo tutto l’occorrente e, se possibile, anche qualche piccolo sfizio, controllando sempre quello che abbiamo come disponibilità economica. Ma tra supermercato, dove troviamo qualsiasi cosa ed il mercato, dove si rispetta la stagionalità, dov’è meglio andare?

Oggi faremo un piccolo confronto insieme per capire meglio. Come prima cosa vediamo le mele. Hanno un prezzo medio al mercato di 1.80 euro al kg, mentre al supermercato si aggiro attorno ai 1,99 al kg. Possiamo risparmiare un pochino ma solamente se acquistiamo la confezione da 2 kg. E per le pere? Hanno un prezzo medio al mercato di 2,50 euro mentre al supermercato arrivano anche a 5 euro al kg.

Passiamo al pesce. Dove una sogliola costa circa 10 euro al mercato, mentre al supermercato molto di più. Ovviamente dobbiamo sempre controllare le varie offerte che ci sono, prima di comprare al supermercato.

Passiamo ai salumi. Al mercato, il prosciutto crudo lo possiamo trovare anche a 30 euro, mentre al supermercato varia dai 14 ai 40 euro. Ricordiamoci però una cosa molto importante, i prodotti che compriamo al mercato sono a km quasi zero e questo influisce moltissimo sulla qualità.

Alla fine dove conviene fare la spesa? Diciamo che molto dipende da quello che vogliamo comprare ma in linea di massima per quanto riguarda affettati e pesce al supermercato, mentre per la frutta e la verdura è bene recarsi al mercato.

Adesso che avete queste informazioni non potete che gestire al meglio i vostri soldi e ricordate sempre di vedere quello che è in offerta sul volantino, magari volevate un prodotto in particolare ma è in offerta un’altra cosa, cercate di capire se va bene ugualmente. Non esagerate con la lontananza del supermercato o del mercato dove andare altrimenti il risparmio è nullo!