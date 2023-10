Coppie separate: i consigli per presentare i nuovi partner ai figli, con delicatezza

Nelle coppie separate ci si trova in uno stato confusionario, soprattutto in merito alla modalità di presentazione del nuovo partner ai figli, ma alcuni suggerimenti potrebbero fare la differenza se seguiti

Quando due persone decidono di fare coppia per tutta la vita è probabile che mettano al mondo il frutto del loro amore, facendo appunto dei figli.

Ma quando l’amore finisce e si decide di separarsi è giusto poter prendere altre strade, non rinunciare per sempre ad un sentimento tanto grande solo perché una storia d’amore è finita.

Tutto però potrebbe essere stressante per chi prova ad avere una nuova relazione e soprattutto per i figli, che magari non riuscirebbero ad accettare l’unirsi della propria madre o padre con un’altra persona, da cui si teme possa nascere il frutto di un nuovo amore. Tutto assolutamente fisiologico, ma che deve essere superato perché provare ad amare un altro partner, dopo la fine di un matrimonio o di una lunga relazione con figli, è assolutamente normale ed è per questo che non bisogna scoraggiarsi.

Ecco come spiegare ai figli di avere un altro partner senza creare traumi o accendere gli animi

Si può essere di cattivo umore quando non si sa come affrontare una situazione negativa o comunque difficile. In quest’ultimo caso, di sicuro ricade sicuramente il momento delicato dello spiegare ai figli ce si ha un nuovo amore, si è innamorati di una persona che non è il loro papà o la loro mamma.

Presentare ai propri figli il nuovo partner potrebbe sembrare un’impresa, un momento da studiare. Soprattutto si pensa ci sia l’attimo giusto, la fase corretta per fare questo passo. In realtà ogni situazione è a sé e non vi è un giorno in particolare che possa fare la differenza o addolcire la pillola.

Più che altro vi è un fattore fondamentale da dover considerare, si tratterebbe del grado della propria relazione. Ciò vuol dire che se non si ha una relazione stabile, forse sarebbe meglio evitare di presentare il proprio partner ai figli. Non avrebbe senso per niente far conoscere il nuovo lui o lei a bambini o adolescenti che sono già scossi per la separazione o divorzio dei propri genitori.

Quando si fa conoscere, soprattutto ai bambini una nuova persona, questi ultimi tendono con l’affezionarsi in maniera molto forte. Ciò potrebbe comportare un attaccamento causante dolore, in caso non si trattasse di una relazione che posa su progetti importanti o almeno una durata considerevole.

Se questi presupposti ci sono, bisogna considerare un altro aspetto. Ovvero l’essere assolutamente sinceri con i propri figli, spiegare il perché ci si è lasciati con il proprio papà o mamma e perché si è pronti ad una nuova relazione.

Le parole devono essere commisurate all’età del proprio figlio per poter essere efficaci. Far capire che questo non cambierà l’amore che si prova nei suoi confronti o anche quello dei fratelli o sorelle e che porterà solo un’altra persona su cui contare nella propria vita.

Nuovi stimoli che non andranno ad adombrare quelli che si sono sempre ricevuti da mamma e papà. Solo così si potrà sperare in un’accettazione sana e magari, perché no di un nuovo rapporto basato su rispetto e fiducia tra i propri figli e partner.