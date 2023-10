Tutti pazzi per la Dr Pimple Popper, ma quanto costa una visita con lei? Cifre pazzesche

Avete idea di quanto costi una visita o un’operazione chirurgica con la dottoressa Pimple Popper? Tenetevi forte, ve lo diciamo noi!

La televisione è un mezzo di informazione, ma anche di intrattenimento. Tantissimi programmi vengono definiti, ad esempio, come infotainement, ossia un mix di questi due elementi. Altri invece sono creati e prodotti con il solo scopo di far rilassare i telespettatori. Come? Generalmente il modo che funziona di più è quello di andare a solleticare degli interessi un po’ particolari e inconfessabili che si nascondono dietro ognuno di noi.

Un esempio? La Dottoressa Pimple Popper la cui vita lavorativa e i rispettivi casi viene raccontata con costanza ogni sera in seconda serata sul canale 31 o Discovery Channel. Di cosa si occupa questa professionista? Non fate finta di non saperlo: è una dermatologa che risolve problemi legati ad inestetismi della pelle come giganteschi brufoli, cisti o simili. Ma quanto costa farsi seguire da lei?

La Dottoressa Pimple Popper: visita e operazione con Sandra Lee? Ecco qual è il prezzo

Tantissime persone nel mondo si sono appassionate a questo show per i motivi più disparati. C’è chi prova piacere nel vedere come le cose tornino a posto, chi invece è affascinati in modo conturbante dalle particolarità fisiche. Fatto sta che questo tv show è uno dei più visiti in assoluto. Ma sia chiaro: la Dottoressa Popper non è un personaggio inventato, esiste veramente, si chiama Sandra Lee e ha la sua clinica dove riceve e aiuta svariate persone in difficoltà. Sapete però quanto costa farsi operare da lei? Le cifre sono da capogiro.

Sandra Lee, questo il vero nome della dermatologa più famosa della tv, si era fatta notare nel 2015 quando aveva iniziato a postare online alcuni video dei suoi successi clinici più bizzarri. Da quel momento è stata notata da svariati produttori di serie tv e docu-reality che hanno investito su di lei creando un format di grandissimo successo.

La Dottoressa Schiacciabrufoli non percepisce compenso per le riprese, ma il suo guadagno – enorme – arriva tutto dalla pubblicità. I suoi pazienti, da quando lo show va in onda, sono cresciuti in modo esponenziale, facendole anche guadagnare di più! Ma quanto costa ricevere le cure direttamente dalla DR Popper?

La visita pare abbia un costo nettamente affrontabile: 120 dollari circa. Quello che fa lievitare il conto è un’operazione fatta a suo carico. Prima di tutto la lista d’attesa è lunghissima, secondariamente secondo un sito australiano, Mama Mia, una paziente avrebbe raccontato che per eliminare un brufolo piuttosto fastidioso e recidivo il costo è di circa 500 dollari. Cifra che può salire se ovviamente l’impegno richiesto è maggiore.

La Dr Pimple Popper non è quindi molto economica, va detto, ma come possono confermare gli appassionati della serie tv, sembra che Sandra Lee abbia le mani d’oro e riesca a guarire la maggior parte dei problemi dermatologici!