La lettura è fondamentale per la crescita dei bambini: 5 consigli per farli appassionare ai libri

La lettura dei libri dovrebbe essere inserita nelle attività di ogni bambino: ecco come farli appassionare fin da piccoli.

Leggere è un’attività che dovrebbe iniziare a essere seguita fin da quando si è bimbi, visto che quell’età è un periodo cruciale nello sviluppo delle capacità cognitive e linguistiche.

Questo periodo inizia fin dalla prima infanzia e termina tra gli otto anni di vita e la pubertà. Durante questa fase un bambino dovrebbe essere continuamente stimolato ad apprendere la lingua, in modo tale che nel suo cervello si possano sviluppare numerose connessioni neurali relative alle capacità linguistiche. La lettura è un ottimo sistema per far sì che i bambini possano migliorare le loro abilità. Ovviamente non bisogna imporre questa attività ai propri figli, ma bisogna renderlo un momento piacevole e divertente da trascorrere assieme e al tempo stesso per apprendere nuove informazioni.

Ecco 5 consigli per far sì che i propri bimbi amino leggere

• Parlare al proprio bambino fin da quando è neonato: anche quando un bambino è piccolo il suo cervello elabora tutte le informazioni e gli stimoli che riceve e per questa ragione riuscire a condividere assieme a lui un grande numero di parole e in modi diversi, per esempio con filastrocche, leggendo o anche cantando, gli permette di conoscere nuovi termini e di capire il loro significato

• Incoraggiare la lettura come un gioco: i bambini amano fare soprattutto una cosa, ossia giocare, e per questa ragione si può proporre loro di leggere proprio per divertirsi, scoprendo nuove storie e al tempo stesso riuscendo anche a far sviluppare la loro fantasia. Ovviamente non bisogna mai imporsi e lasciare che il bambino possa decidere

• Leggere ad alta voce: leggere ad alta voce è un ottimo modo per far partecipare il bambino alla lettura, e un ottimo suggerimento è quello di interrompersi mentre si legge un libro assieme e di parlare dei personaggi presenti, della trama o spiegare semplicemente il significato di parole che non conosce

• Motivare il bambino a leggere: per poter fare un’attività assieme, per esempio si può incoraggiare il proprio bimbo a leggere un libro e incoraggiarlo quando riesce a pronunciare correttamente parole che prima trovava difficili

• Utilizzare la tecnologia come alleata: esistono diversi siti o applicazioni in cui sono presenti delle storie per bambini, che possono leggere per allenarsi e divertirsi e, con moderazione, si possono utilizzare anche dei siti interattivi in modo tale da aumentare il coinvolgimento del bambino