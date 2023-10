Occhio sovradosaggio: i rischi che non ti aspetti, dalla vitamina D allo zucchero

Senza rendercene conto potremmo andare in sovradosaggio di alcune sostanze. Vediamo quali sono le più comuni.

Molti di noi pensano di avere uno stile di vita sano ma senza neanche rendersene conto assumono quantità eccessive di alcune sostanze. In questo articolo vi spieghiamo a cosa fare attenzione in modo particolare.

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata è fondamentale per restare in salute il più a lungo possibile. Una dieta, per essere sana, deve comprendere tutte le sostanze nutritive nelle giuste quantità: carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali. Avere carenze di sostanze nutritive può portare a gravi danni per il corpo e per il cervello. Ma anche assumere quantità in eccesso non va bene.

Senza rendercene conto molto spesso assumiamo delle sostanze in eccesso. Se si tratta di sostanze idrosolubili come la vitamina C o le vitamine del Gruppo B, i danni sono limitati in quanto vengono eliminati fisiologicamente attraverso le urine. Il problema è quando assumiamo sovradosaggi di sostanze che si accumulano all’interno del corpo.

Sovradosaggio: ecco quali sono i rischi per la salute

Molti di noi assumono integratori pensando di fare una cosa positiva per la salute. Gli integratori devono essere assunti sotto il controllo di un medico e solo in caso di carenze effettive. Diversamente si rischia di andare in sovradosaggio. Vediamo quali sono le sostanze più comuni di cui si rischia il sovradosaggio.

Vitamina D

La vitamina D è importantissima per la salute delle ossa, per il sistema immunitario e per la regolazione degli ormoni. Ma assumerne troppa è pericoloso in quanto, essendo una vitamina liposolubile, un suo eventuale eccesso si accumula nel corpo e, a sua volta, causa accumuli di calcio che possono provocare calcoli ai reni.

Zucchero

Andare in sovradosaggio di zucchero è la cosa più semplice del mondo. Lo zucchero è presente praticamente ovunque: frutta, cereali da colazione, fette biscottate, pane. Dunque basta prendere due o tre caffè al giorno zuccherati e il sovradosaggio è servito. Troppo zucchero può causare diabete, carie ai denti e problemi di peso. Dunque meglio evitare di aggiungere zucchero al caffè o al cappuccino.

Ferro

Un altro integratore di cui si fa largo consumo è il Ferro. Tante persone sono carenti di questo minerale, in particolare le donne. Ma assumerne troppo è molto pericoloso. I principali sintomi da sovradosaggio di Ferro sono nausea, vomito e stipsi. Se si assume troppo Ferro per lunghi periodi si possono avere anche danni al fegato.

Caffeina

Tante persone accusano problemi di insonnia pur bevendo solo un paio di caffè al giorno. Questo succede perché la caffeina è contenuta anche in molti altri alimenti come il cioccolato e il cacao. Pertanto basta mangiare un pezzetto di cioccolato o una fetta di torta a cena per avere difficoltà a dormire.

Paracetamolo

Il paracetamolo è un principio attivo presente in molti farmaci da banco. Se noi assumiamo contemporaneamente più farmaci rischiamo di andare in sovradosaggio di paracetamolo con conseguenze potenzialmente molto pericolose per il nostro organismo.