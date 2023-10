Va in giro senza scarpe da 20 anni: ecco come sono ridotti i suoi piedi

Una scelta di tipo spirituale che ha portato un uomo a rimanere per 20 anni a piedi scalzi. Scopriamo Joseph e il perché di questa scelta.

Un uomo negli Stati Uniti ha portato il concetto di “tenere i piedi per terra” su tutto un altro livello. Da 20 anni il 59enne cammina a piedi nudi per diverse ragioni che lo hanno portato a ragionare in maniera spirituale. Oggi i suoi piedi sono ridotti male, ma la sua convinzione è più forte che mai.

Joseph DeRuvo Jr. oggi ha 59 anni e dal 2002 non indossa alcun tipo di calzature. La sua figura, condivisa dai social network, è diventata fonte di discussione, sia per chi sostiene la sua scelta di vita, sia per chi la considera una follia. Una figura senza dubbio controversa, ma che ha una ragione specifica su come e perché ha deciso nel lontano 2002 di non indossare più le scarpe e oggi è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta.

In un’intervista al New York Times Joseph DeRuvo Jr. ha raccontato di aver cominciato a girare scalzo in giro per un problema di salute. A causa di una malformazione alle ossa dei piedi, indossare scarpe gli provocava dei dolori mal sopportabili, quindi ha deciso per un po’ di farne a meno. Dopo poco tempo, racconta ancora Joseph, oltre alla fine dei suoi dolori causati dalla malformazione, ha cominciato a notare altri effetti positivi che non si limitavano ai piedi, ma andavano a influire sulla sua vita intera. Camminare scalzo, oltre che evitare problemi con i calli, Joseph ha sentito una nuova energia arrivare dalle piante dei suoi piedi e percorrergli tutto il corpo.

Una scelta di vita che dura 20 anni

“Il feedback tattile rende tutto il resto un po’ più morbido” racconta Joseph nell’intervista. La scelta, partita semplicemente dalla necessità di non farsi male mentre aspettava un intervento chirurgico, ha avuto degli effetti inaspettati. Accettando il rischio di farsi del male non indossando calzature, Joseph ha scoperto di potersi così concentrare maggiormente sull’attimo presente, senza farsi distrarre dal passato e dalle preoccupazioni per il futuro. Una scoperta spirituale a cui non intende rinunciare neanche per la comodità e la sicurezza.

Ogni attività della giornata Joseph la fa scalzo. Cammina, lavora, va a correre, passeggia per strada. L’unico momento in cui ha bisogno di indossare dei mocassini è quando fa le saldature nel suo laboratorio, per proteggersi dalle scintille. Nel caso calpesti qualcosa di appuntito, Joseph ha sempre con se una pinzetta all’interno di una custodia per occhiali che usa per eliminare le schegge.

Il messaggio dell’uomo dai piedi nudi

Quello che Joseph ha scoperto con la sua scelta è stato per lui illuminante e continua da vent’anni a comunicarlo a chi vuole ascoltarlo. La possibilità di rimanere collegato al terreno gli permette di avere una consapevolezza diversa di se stesso e del mondo che lo circonda.

Una scelta iniziata come una necessità, ma che ha raggiunto un livello spirituale. La posizione di Joseph può renderlo inviso a qualcuno e fargli ricevere delle critiche in merito alle condizioni dei suoi piedi, ma non pare intenzionato a tornare sulla sua decisione più importante.